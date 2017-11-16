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Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Dünyaca ünlü Avustralyalı piyanist David Helfgott, İstanbul’da verdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

16.11.2017 - 09:18
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Dünyanın en iyi piyanistlerinden biri kabul edilen 70 yaşındaki David Helfgott, dün İstanbul’da konser verdi.

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

DÜNYANIN EN GENÇ VE EN YETENEKLİSİ EŞLİK ETTİ

Helfgott, iki bölümden oluşan konserinin ikinci bölümünde Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu çalarken, usta piyaniste, dünyanın en genç ve en yetenekli piyanistleri arasında gösterilen Vietnam kökenli Avustralyalı Hoang Pham eşlik etti.

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Biletleri haftalar öncesinden tükenen konserin sonunda salondaki seyirciler David Helfgott’u dakikalarca ayakta alkışladı. Helfgott, müzikseverlerin alkışları üzerine Hoang Pham ile birlikte tekrar sahneye gelerek tam 7 kez bis yaptı. David Helfgott, Ankara’da da konser verecek.

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

HAYATI, OSCAR ÖDÜLLÜ SHINE FİLMİYLE BEYAZPERDEYE TAŞINMIŞTI

Babası sayesinde 5 yaşında başladığı piyano derslerinden sonra "harika çocuk piyanist" olarak kabul edilen ve günümüzün en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen David Helfgott, bir konser sırasında geçirdiği ağır beyin travmasına bağlı olarak 12 yıl süren tedavi sürecinden sonra yaşama dönmüştü. Helfgott’un hayat hikayesi, Oscar ödüllü 1996 yapımı “Shine” filmiyle beyazperdeye taşınmıştı.

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

Usta piyanist Helfgott İstanbul’da ayakta alkışlandı

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