Usta sanatçı Mazhar Alanson'a Twitter'da linç

Yılların eskitemediği şarkıların sahibi ve sağ sol ayırt etmeksizin, bu zamana kadar herkesin önünde düğmesini iliklediği Mazhar Alanson Sabah gazetesine verdiği röportaj nedeniyle taşlanıyor.

Sabah gazetesinin Pazar ekinden Göksan Göktaş'a söyleşi veren usta sanatçı, açıklamaları nedeniyle bir grup "sözde" sanatçı ve sosyal medya kullanıcıları tarafından tefe konuldu.





"ATATÜRK'Ü SEVİYORUM, PEYGAMBERİME AŞIĞIM"

Alanson'un Göktaş'a verdiği mülakatta, "Atatürkü de seviyorum ama Peygamberime de aşığım, ne var bunda!" ifadeleri, sosyal medyadaki bazı muhalif kimliklteki isimleri öfkelendirdi, ünlü sanatçıya karşı kara propaganda başlatıldı.

Şarkıları ve bestelerinin yanında mütevazi ve ahlâklı yaşamıyla da halkın takdirini toplayan Alanson, Sabah'a verdiği mülakatta, Türkiye'nin çoğunluğunun Müslüman olduğunu ve Müslüman gibi yaşadığını söylemişti. Alanson'un bu sözleri üzerinden kara propagandaya girişen Müslüman düşmanları, ünlü sanatçıyı sosyal lince maruz bırakıldı.



