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Ustaların 'erken' mesaisi karakolda bitti

Antalya'da bir işyerinin çatı tadilatı için sabah saatlerinde gelen inşaat ustaları, hırsız sanılınca polis tarafından gözaltına alındı.

25.04.2017 - 15:30
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Antalya'da vatandaşların sabah erken saatlerde Kuyumcular Çarşısı'na merdivenle giren kişiler olduğu ve kaynak sesleri geldiğini ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, zanlıların kaçma ihtimaline karşı çarşıya çıkan sokakları tuttu.

Ustaların 'erken' mesaisi karakolda bitti

İTFAİYE EKİPLERİNDEN YARDIM İSTENDİ

Polis ekipleri çarşının çatısına çıkmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Çarşının dar sokaklarında inceleme yapan polis ekipleri, kaynak seslerinin geldiği çatıya yöneldi. İtfaiye araçlarının yardımıyla çatıya çıkan ekipler, çatıda kaynak makinasıyla çalışma yapan biri Suriyeli 3 kişiyle karşılaştı. Ahmet Ö, Erol T. ve ismi henüz öğrenilemeyen Suriyeli bir işçi, ifadelerine başvurulmak üzere Yenikapı Polis Merkezi'ne götürüldü.

Ustaların 'erken' mesaisi karakolda bitti

Ustaların 'erken' mesaisi karakolda bitti

Ahmet Ö., çatıda bakım çalışması yaptıklarını, böyle bir duruma düşebileceklerini aklına getirmediğini söyledi. Zanlıların, çatıda tadilat yaptıklarını belirtmesi üzerine polis ekipleri iş yeri sahibine ulaştı.

İşyeri sahibinin de "Onlar hırsız değil, anlaştığım ustalar." demesi üzerine söz konusu 3 kişi, serbest bırakıldı.

Ustaların 'erken' mesaisi karakolda bitti

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