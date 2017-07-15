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Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Üsteğmen Muhammet Reşit Budak, tüfeği tutukluk yapmasına rağmen tabancasıyla Genelkurmay 2. Başkanı Güler'i derdest eden darbeciyi vurdu.

15.07.2017 - 09:42
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Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Genelkurmay Nizamiyesi'nde bulunan Üsteğmen Muhammet Reşit Budak'ın, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i derdest ederek Akıncı Üssü'ne götürmek isteyen Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'u tüfeği tutukluk yapmasına rağmen beylik tabancasıyla vurduğu çatı iddianamesinde yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameye göre Akkurt, Orgeneral Güler'in kaçırılması eyleminin planlayıcıları arasında bulunuyor.

ORGENERAL GÜLER'İ ETKİSİZ HALE GETİRDİLER

Akkurt'un aralarında bulunduğu bir grup darbeci, 15 Temmuz gecesi Güler'in makamına yöneldi. Makam odasında çalışan Güler'e "yere yat" diye bağıran darbeciler, kendilerine direnen komutanı, üzerine çullanarak etkisiz hale getirdi.

Elleri ve gözleri bağlanan Orgeneral Güler, elinde tabanca bulunan Mehmet Akkurt ve Ömer Gürsel Çetin tarafından sürüklenerek komuta katından aşağıya indirildi.

GÜLER'İ GÜNEY NİZAMİYEDEN ÇIKARMAK İSTEDİLER

Yaşar Güler'i binanın yan tarafında bulunan kapıdan dışarıya çıkaran darbeciler, Ömer Gürsel Çetin'in kullandığı bir araca bindirdikleri komutanı, saat 21.30 sularında güney nizamiyeden çıkarmak istedi.

"KAPIYI AÇIN, YOKSA KOMUTANI VURURUM"

O gece nöbetçi olan ve durumu fark eden Muhafız Tabur Komutanı Yarbay Osman Tolga Kılınçarslan'ın direnişiyle karşılaşan darbecilerden Mehmet Akkurt, araçtan inerek nizamiyedeki askerlere "Kapıyı açın, yoksa komutanı vururum." diye bağırdı.

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

BUDAK ATEŞ ETMEK İSTEDİ, TUTUKLUK YAPTI

Akkurt, kapıyı açtırmayan Tolga Kılınçarslan'ı silahla üç el ateş ederek yaraladı. Komutanının yaralandığını gören Nizamiye Takviye Nöbetçi Subayı Üsteğmen Muhammet Reşit Budak, Mehmet Akkurt'a piyade tüfeğiyle ateş etmek istedi. Fakat  tutukluk yaptığı için başaramadı.

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi
Akkurt'un Çatı iddianamesinde yer alan başka bir görüntüsü.

BEYLİK TABANCASINI ÇIKARDI

Budak, silahın tutukluk yapması üzerine bu sefer beylik tabancasını çıkardı. Budak'ın beylik tabancasıyla vurulan ve vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkurt öldü.

Üsteğmen Budak darbenin seyrini değiştirenlerdendi

İLK ÖLDÜRÜLEN DARBECİ OLDU

15 Temmuz gecesi ilk darbeciyi öldüren Budak, darbenin seyrini değiştiren kahramanlar arasında yer aldı.

Budak hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi. Budak'ın eylemi meşru müdafaa kapsamında değerlendirildi.

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