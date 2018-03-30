’Üstün vasıflı’ sığırlar dünyaya geldi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türkiye’de üstün vasıflı sığır yetiştirmek için 2016 yılında çalışmalarına başlanılan, ilk etapta yurt dışından getirilen özel embriyolara sahip damızlık sığırlar ile embriyo transferi gerçekleştirilen yerli sığırların ilk yavruları, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Sivas’ın Ulaş ilçesi ve Bursa’nın Karacabey ilçesindeki merkezlerde dünyaya gelmeye başladı.

26 BAŞ ÜSTÜN VASIFLI BUZAĞI DÜNYAYA GELDİ

Türkiye’de üstün vasıflı damızlık sığır taleplerinin karşılanması amacıyla geliştirilen projede sütçü, etçi ve kombine ırklardan oluşan damızlık sığırlar ithal edildi. Bu sığırlardaki embriyo transferi 2017 yılı içerisinde gerçekleşti. TİGEM Ulaş Tarım İşletmesinde bugüne kadar 26 baş üstün vasıflı buzağı dünyaya geldi.