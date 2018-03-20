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Usulsüz araç çeken polis çetesi çökertildi

Antalya'da, park edilen araçları usulsüz şekilde anlaşmalı otoparka çekip rüşvetle sahiplerine teslim eden 17 polis hakkında, 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

AA | 20.03.2018 - 07:26..
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Antalya'da yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 8'i polis memuru 10 tutuklu ve 7 tutuksuz sanık hakkında dava açıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

RÜŞVET KARŞILIĞI OTOPARKA GÖTÜRÜYORLARDI

İddianamede, tutuklu sanıklardan Trafik Denetleme Şube Müdürü M.S. ile diğer polislerin, yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürdükleri öne sürüldü.

RÜŞVET ÖDEMELERİ KAYIT ALTINDA

Rüşvetin belgelendiği ifade edilen iddianamede, hangi polis memurunun ne kadar araç çektirdiği ve ne kadar rüşvet ödemesi yapılacağına ilişkin otoparkta kayıt tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Ş.T'nin, otopark işletmesinin sahibi, örgüt elebaşı olduğu iddia edilen O.Ö'nün yönlendirmesiyle araç çekim işlerinin azalmasından sorumlu tuttukları Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer'i görevinden aldırmaya yönelik siyasi şahsiyetlerle irtibat kurarak çıkar amaçlı örgüte dahil olduğu öne sürüldü.

Şüpheli A.B'nin, O.Ö'nün yönlendirmesiyle kamuoyu baskısı oluşturmak için Gencer'i "karalayıcı" haberler yaptırdığı, şüpheli B.K'nin de araçların otoparka çekilmesiyle ilgili Emniyet Müdürü ile görüştüğünün tespit edildiği belirtildi.

12 YILA AKDAR HAPİS CEZASI

İddianamede, 10'u tutuklu 17 sanık hakkında "rüşvet almak ve vermek", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından bir yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'da 7 Şubat'ta yasaklı park yapılıp yapılmadığına bakmaksızın çektikleri araçları rüşvet karşılığı anlaştıkları otoparka götürerek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla ilgili soruşturma kapsamında 8'i polis memuru 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 8'i polis memuru olmak üzere 10'u tutuklanmıştı.

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