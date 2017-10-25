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Usülsüz engelli raporuyla araç aldılar

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli yüksek modelli otomobilleri alanlar yakalandı.

25.10.2017 - 19:23
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Bir ihbarı değerlendiren Ağrı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin heyet raporu vermeye yetkili bir hastanenin bilgi sistemlerine sızarak usulsüz "engelli sağlık kurulu raporu" düzenlediklerini tespit etti. Bunun üzerine Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda çalışma başlatıldı.

LÜKS ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ağrı merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimli yüksek modelli otomobilleri usulsüz şekilde satın alarak ya da engellilere sağlanan haklardan yararlanarak devleti zarara uğrattıkları öne sürülen 8 kişi yakalandı. Operasyonda, 40 lüks otomobil ele geçirildi.

Usülsüz engelli raporuyla araç aldılar

Usülsüz engelli raporuyla araç aldılar

Usülsüz engelli raporuyla araç aldılar

Usülsüz engelli raporuyla araç aldılar

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