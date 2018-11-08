Utanç duvarı 29 yıl önce yıkıldı

İkinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya ve Berlin kenti, ABD, Fransız, İngiliz ve Sovyet bölgesi olarak dörde bölündü.

Daha sonra ABD, Fransa ve İngiltere kendi yönetim birimlerini birleştirmesi sonucu 1949'da Federal Almanya Cumhuriyeti yani "Batı Almanya" kuruldu. Batı Almanya'ya kaçmak isteyenler bunun için en uygun kent olan Berlin’i kullanıyordu.

3,6 METRE YÜKSEKLİKTE BERLİN DUVARI

Doğu Almanya yönetimi bu kaçışları engellemek için 12 Ağustos 1961 Cumartesi gecesi Berlin'de gizlilik içinde sınırı kapatma kararı aldı. 13 Ağustos sabahı Doğu Almanya askerleri Sovyet yönetiminin yer aldığı bölgeyi dikenli tellerle kapattı. Bu teller de kaçışları engelleyemeyince 17 Ağustos gecesi, daha sonra “Utanç duvarı” olarak anılacak 3,6 metre yükseklikteki Berlin Duvarı tuğlalarla örülmeye başlandı.

1987'de dönemin ABD Başkanı Ronald Reagen Batı Berlin'de yaptığı konuşmada dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a "Bu duvarı yık" çağrısında bulununca, Doğu Almanya'da insanlar özgürlük için 1989'un yaz aylarında sokaklara çıktı.

İKİ ALMANYA BİRLEŞTİ

Schabowski, bir gazetecinin bu düzenlemenin ne zamandan itibaren geçerli olacağını sorması üzerinde "ivedilikle, hemen" yanıtını verdi. Bunun medya üzerinden yayılması üzerine halk sınıra geçiş noktalarına ve duvarın bulunduğu bölgelere akın etti. Aynı gece insanlar duvarın üzerine çıkarak duvarı yıkmaya başladı.

Duvarın resmi olarak yıkılmasına ise 13 Haziran 1990'da başlandı. "Utanç duvarının" yıkılışı Soğuk Savaş'ın sona ermesine ve iki Almanya'nın birleşmesine yol açtı. Soğuk Savaşın simgesi olan Berlin duvarına rağmen 28 yıl içinde Doğu Almanya'dan Batı Almanya'ya kaçışlar devam etti. Berlin Duvarı’nın yıkıldığı 9 Kasım 1989'a kadar 5 bin 75 kişi Batı'ya kaçmayı başardı. 186 gözetleme kulesinin bulunduğu duvarı geçerek Batı Almanya'ya kaçmaya çalışan en az 138 kişi ise hayatını kaybetti. Duvarı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden ilk kişi 22 Ağustos 1961'de Ida Siekmann, ikincisi de 24 Ağustos 1961'de Günter Liftin oldu.