taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.725
USD
4,4489
EURO
5,2582
ALTIN
184,50
PETR
79,5900

Üvey kızına tecavüz eden baba hakkında karar çıktı

15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunan sanığa verilen 18 yıl hapis cezası artırılarak 33 yıl 9 aya çıkarıldı.

AA | 18.05.2018 - 11:13..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Üvey kızına tecavüz eden baba hakkında karar çıktı

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bülent A. ve avukatı katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanığın aleyhine dosyaya giren iddianın üvey kızının anlatımlarından ibaret olduğu, mağdurun iddialarını destekleyen doktor raporu ve görgü tanığı gibi hiçbir maddi delil bulunmadığı, "şüpheden sanık yararlanır" evrensel hukuk kuralı gözetilerek Bülent A'nın beraat ve tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Üvey kızını büyüterek babalık yaptığını, ona karşı herhangi bir suç işlemediğini belirten sanık, "Beraatimi istiyorum." dedi.

CEZASI ARTIRILDI

Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl hapis olarak belirlediği cezayı, sanığın üvey baba olmasını göz önünde bulundurarak artırdı. Heyet, sanığa 33 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Bülent A, 2015 ve 2017 yıllarında 15 yaşındaki üvey kızına 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Yolcusunu taciz eden taksiciye 14 yıl hapis istemi
Taksisine binen kadın yolcunun uyuyakalmasını fırsat bilen şoför, aracını ormanlık alana çekerek tacize kalkıştı. Savcı, 14 yıl istedi.
Kağıthane'de Özel Harekat destekli operasyon
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Nurtepe'de helikopter ve Özel Harekat'ın da desteğiyle operasyon düzenledi.
Sahte bilezik satmaya çalışan dolandırıcılar yakalandı
Emniyet ekipleri, Elazığ'da 5 tane sahte bilezik satmaya çalışan 1 şüpheliyi suçüstü, diğer 2 şüpheliyi ise bir araçta yakalayarak gözaltına aldı.
Kocaeli'de bıçaklı kavga: 2 kardeş hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 2 kardeş bıçaklanarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

MHP'nin milletvekili aday listesi açıklandı

130
Oktay Vural aday listesinde yok

Oktay Vural aday listesinde yok

93
Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

Orhan Gencebay'dan kamu spotu gibi reklam

129
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

19
Trump: AB ve Çin şımardı

Trump: AB ve Çin şımardı

101
İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

İspanya'nın hedefinde Kanal İstanbul var

115
Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

450
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94