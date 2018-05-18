Üvey kızına tecavüz eden baba hakkında karar çıktı

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bülent A. ve avukatı katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşma savcısı, sanığın aleyhine dosyaya giren iddianın üvey kızının anlatımlarından ibaret olduğu, mağdurun iddialarını destekleyen doktor raporu ve görgü tanığı gibi hiçbir maddi delil bulunmadığı, "şüpheden sanık yararlanır" evrensel hukuk kuralı gözetilerek Bülent A'nın beraat ve tahliye edilmesi yönünde mütalaa verdi.

Üvey kızını büyüterek babalık yaptığını, ona karşı herhangi bir suç işlemediğini belirten sanık, "Beraatimi istiyorum." dedi.

CEZASI ARTIRILDI

Mahkeme heyeti, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl hapis olarak belirlediği cezayı, sanığın üvey baba olmasını göz önünde bulundurarak artırdı. Heyet, sanığa 33 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini karara bağladı.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Bülent A, 2015 ve 2017 yıllarında 15 yaşındaki üvey kızına 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanık hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla dava açmıştı.