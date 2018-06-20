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Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

Sivas'ta, bir evin bahçesindeki vişne ağacına ile farklı bir evin içerisine oğul veren arılar, mahallede paniğe sebep oldu.

DHA | 20.06.2018 - 07:57..
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Kent merkezinde, Yeni Mahalle 3'üncü Sokak'ta Kenan İleri'ye ait müstakil evin bahçesinde bulunan vişne ağacına arılar oğul verdi. Kenan İleri'nin yan komşusu Hidayet Ağırkaya'nın evinin içine de giren arılar mahallede paniğe neden oldu.

Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

ARILARIN TOPLANDIĞI DAL KESİLDİ

Sabah kalktığında evinin içerisinde çok sayıda arıyla karşılaşan Kenan İleri, bahçeye çıktığınde vişne ağacına da arıların oğul verdiğini gördü. Çevresindekilerden yardım isteyen İleri, bir arıcı çağırdı. Arıcılık işi ile uğraşan Ramazan Yıldız, Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün vinci ile ağaca çıktı. Özel elbise giymeden arıların yanına çıkan Yıldız, arıların toplandığı dalı keserek yanında getirdiği kutunun içine koydu.

Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

Yıldız, daha sonra köye giden ve evde bulunmayan Hidayet Ağırkaya'nın evine merdiven yardımıyla pencereden girdi. Yıldız, arıların dışarı çıkması için evin pencerelerini açtı.

Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

Sabah uyandıklarında evin içerisinde arı olduğunu anlatan Kenan İleri, "Bulunduğumuzun evin bahçesindeki ağaca arı oğul yapmış. Evin içerisine de saldırdı, birkaç çocuğu ve ablamı soktu. Bunun üzerine birkaç yeri aradık. Arıcı arkadaş geldi. Güvenli bir şekilde alıp arıları götürdü." dedi.

Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

"ÖZEL KIYAFET GİTMEYE GEREK DUYMADIM"

Arıcı Ramazan Yıldız ise "İtfaiye eşliğinde bıçak yardımıyla arıları sarsmadan, dağıtmadan dalı ufak ufak keserek torbanın içerisine hafif bir şekilde aldık. Arı oğul verdiği için oraya toplanmışlar. Özel kıyafet giymeye gerek duymadım, sıkıntılı bir durum yoktu. Arıları kovana koyacağız." diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise arıların toplanmasını meraklı gözlerle izledi.

Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu



Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu



Uyandığında evinin arılarla dolduğunu görünce şoke oldu

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