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Uyandığında kendini boş bir evde kilitli buldu, polis kurtardı

Kahramanmaraş’ta uyandığında kendini boş evde kilitli bulan genç kızın yardım çığlığına önce bina sakinleri, sonra polis ekipleri yetişti.

İHA | 11.06.2018 - 07:45..
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Dulkadiroğlu İlçesi Bahçelievler Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi Trabzon Bulvarı üzerindeki bir apartmanın ikinci katından çığlıklar yükseldi.

Sabahın ilk ışıklarında bir genç kız, boş olan dairenin balkonuna çıkıp apartman sakinlerine kaçırıldığını söyleyerek polisi aramalarını istedi.

Uyandığında kendini boş bir evde kilitli buldu, polis kurtardı

KAPIYI İTFAİYE AÇTI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evin kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polis ekipleriyle birlikte yangın merdiveni aracılıyla genç kızı evin balkonundan aşağı indirdi. Genç kız, ekip aracına alınarak 112 sağlık görevlileri tarafından muayene edildi.

18 yaşından küçük olan ve güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan genç kız, alınan sağlık raporunun ardından çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

Uyandığında kendini boş bir evde kilitli buldu, polis kurtardı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tamamen eşyasız olan evde inceleme yapan polis ekipleri, bir sünger yatak üzerinde uyandığını öne süren genç kızı alıkoyan kişi veya kişilerin yakalanması için soruşturma başlattı.

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