Uygulama becerisi yüksek öğrenciler yetişiyor

Evrensel nitelikte bilim, teknoloji ve hizmet üretme misyonuyla kurulan SUBÜ'de, iş dünyasının beklentilerini karşılayacak bilgi ve uygulama becerisine sahip nitelikli insan yetiştirmek amacıyla eğitim öğretimin en az bir döneminin işletmelerde yapılması için meslek yüksekokullarında 3+1, fakültelerde 7+1 eğitim modeli uygulanıyor.

Bu sayede, üniversite ile iş dünyası iş birliğinin geliştirilmesi, öğrencilerin mezun olmadan iş bulması, iş verenlerin nitelikli insan kaynağına ulaşması, akademisyenlerin iş dünyası ile ortak çalışmalar yapması sağlanıyor.

"YENİ BİR ÜNİVERSİTEYİZ"

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, üniversitenin 18 Mayıs'ta kurulduğunu söyledi. Sakarya Üniversitesi'nden ayrıldıklarını, 30 bine yakın öğrenci , 400 akademik personel ve 100 idari personelle kuruluşunu sürdüren bir üniversite olduklarını belirten Mehmet Sarıbıyık, "Şu anda aktif durumda 11 meslek yüksek okulu, 3 fakülte ve 1 yüksekokul mevcut. Aynı zamanda da lisansüstü enstitü olarak da bir enstitüsü var. Lisansüstü ve doktora olarak da bin civarında öğrencisi olan yeni bir üniversiteyiz." diye konuştu.

Rektör Mehmet Sarıbıyık

"BİLGİYİ BECERİYLE BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ"

Mehmet Sarıbıyık, "Üniversitenin esas üstlenmiş olduğu misyon; daha öğrenciyken uygulama becerisine sahip bireyler yetiştirmek. Her öğrenci, en az 16 hafta tam zamanlı işletmeyle iç içe olacak. Bunun sonucunda nitelikli ve uygulama becerisine sahip olarak mezun olacak. Öğrencilerimizin çoğu bu esnada zaten işe girmiş olacak. Öğrencilerimiz, uygulama becerisine sahip belki daha okulu bitirmeden işini kurmuş, iş yeriyle anlaşmış olarak mezun olacak. Öğrencilerimizi üniversitemize bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 'bilgiyi beceriyle bütünleştiren nesiller' vurgusu doğrultusunda biz de Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite vizyonunu ortaya koyuyoruz ve bu sloganı daima kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.