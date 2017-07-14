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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

Adana'da yol uygulaması yapan bir trafik polisi, otomobilin çarpması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14.07.2017 - 03:31
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Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan trafik polisi Mehmet Akif Yardımcı'ya sürücüsünün ismi belirtilmeyen 01 ALP 35 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Yardımcı, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Adana Devlet Hastanesine götürüldü.

BACAĞI VE KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

Polis memuru Yardımcı'nın bacağı ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü ise yaklaşık 200 metre ileride refüje çarpınca yakalandı.

Hasarlı kaza sonrası gözaltına alınan sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis yaralandı

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