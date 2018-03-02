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Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, ormanda yaşayan boz ayıların uyku düzeni havaların ısınması ve ilçe çöplüğü yüzünden bozuldu.

İHA | 02.03.2018 - 09:02..
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Yazın Artvin kırsalına giden boz ayılar, Kasım ayı sonunda gittikleri güzergahı takip ederek Sarıkamış’a geliyor. Kışın Sarıkamış sarıçam ormanlarında kış uykusuna yatan boz ayılar, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kış uykusundan erken uyandı.

Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi

Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi ViDEO

Uykudan uyan boz ayılar, soluğu Sarıkamış merkeze 5 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe çöplüğünde aldı. Çöplüğe yavrularıyla birlikte gelen ayılar, burada bir süre yiyecek arayarak karnını doyurdu. Karınları doyuran ayılar bir süre sonra geldikleri yoldan ormana geri döndü.

Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi

Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi

Uyku düzeni bozulan boz ayılar Sarıkamış'a indi

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