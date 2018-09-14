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Uyku sorunu başarıyı düşürüyor

Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, okulların açılmasıyla öğrencilerin uyku saatlerinin düzene sokulması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 16:49..
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Uyku sorunu başarıyı düşürüyor

Hikmet Yılmaz, öğrencilerin okul başarılarının olumsuz etkilenmemesi ve sağlıklı büyümeleri için büyüme hormonu salgısının artığı akşam saatlerinde düzenli uykunun şart olduğunu ifade etti.

BAŞ GÖSTEREN SORUNLAR

Son 30 yılda yapılan birçok çalışmayla, uyku yoksunluğunun şiddetiyle mental beceri arasında güçlü bir ilişki olduğunun belirlendiğini belirten Hikmet Yılmaz, "Çalışmalar, uyku yoksunluğunun artmasına paralel olarak problem çözme ve kavrama becerilerinin azaldığını gösteriyor. Olgularda, uyku yoksunluğuyla duygu durum bozukluğu arasında da benzer bir ilişki bulunduğu, uyku yoksunluğunun şiddetine paralel olarak depresyon ve sıkıntı hissinde artış olduğu gözleniyor" dedi.

DÜZENSİZ UYKU BAŞARIYI DÜŞÜRÜYOR

Hikmet Yılmaz, uykunun ‘REM’ dönemi denilen hızlı göz hareketlerinin olduğu ve rüyaların gözlendiği sürecinde, öğrenilen teorik bilgilerin pekiştirildiğini ve kalıcı belleğe yerleştirildiğini belirterek, sağlıklı ve yeterli bir uykuyla okul başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğunu belirtti.

Öğrencilerin hem okulda başarılı olmaları hem de sağlıklı büyüyebilmeleri için uyku saatlerini düzene koymaları gerektiğini söyleyen Hikmet Yılmaz, "Eğer uyku düzeni bozuksa veya uyku yeterli değilse yani bir uyku yoksunluğu varsa, bu durum bilgilerin pekiştirilme sürecini aksatabilir. Öğrenci, öğrendiklerini kalıcı belleğe yerleştiremez ve unutur. İhtiyacı olduğunda, örneğin sınavlarda hatırlayıp o bilgiyi kullanamaz, başarısı düşer" diye konuştu.

Uyku sorunu başarıyı düşürüyor

BİLGİSAYAR OYUNLARINA DİKKAT

Hikmet Yılmaz, uyku yoksunluğunun önemli nedenlerinden birinin, geç saatlere kadar oynanan bilgisayar oyunları olduğunu belirterek, "Bu oyunlar sırasında maruz kalınan radyasyon, ışık, oyunun neden olduğu uyarıcı etkinin bir yandan uyku yoksunluğu ile akademik başarıyı olumsuz etkilerken, öte yandan öğrencinin asıl çalışması ve zaman ayırması gereken derslerine konsantrasyonunu bozar" dedi.

Uyku sorunu başarıyı düşürüyor

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