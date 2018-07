Uysal, 15 Temmuz buluşmasına İstanbulluları davet etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, 15 Temmuz akşamı anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Makamı ile inşaatı devam eden 15 Temmuz Şehitler Müzesi ve Polis Karakolu binasında incelemelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklama yapan Uysal ve Şahin, İstanbul’un 15 Temmuz törenlerine hazır olduğunu belirterek, daha önce ilçelerde ve farklı yerlerde tutulan demokrasi nöbeti benzeri tüm programların birleştirildiğini söylediler.

BAŞKAN UYSAL: “ÜLKEMİZ ŞEHİTLERİMZ SAYESİNDE AYAKTA”

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananların unutulmaması gerektiğini belirterek, “Eğer ülkemiz ayakta ise ve biz burada nefes alıp veriyorsak şehitlerimizin sayesindedir. Gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Onlara minnettarız. Köprü, 15 Temmuz'un simgesi haline geldi. Şu anda anıtın önündeyiz. 15 Temmuz'u unutturmazsak, 15 Temmuz’u diri tutarsak bir daha 15 Temmuz'un yaşanmasını engellemiş oluruz” dedi.

“Unutmadık, unutturmayacağız. Unutmamak için yarın burada olacağız. Milletimiz, o günkü kahramanlığını geleceğe taşısın ve unutmasın” diyen Başkan Uysal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki anma törenine bütün halkı beklediklerini söyledi.

Uysal, çalışmaların yarına kadar tamamlanmış olacağını ve İstanbul’un Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleşecek buluşmaya hazır olduğunu kaydetti. Uysal, “Yarın akşam burada, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, bu milletin göstermiş olduğu kahramanlığı, şehitlerimizin ülkemizi ayakta tutmak adına ne nelere katlandığını burada hep beraber tekrar yaşayacağız” diye konuştu.

DİRENİŞİN SEMBOLLERİNDEN SARAÇHANE’YE 15 TEMMUZ ANITI

Yarın sabah Edirnekapı’daki 15 Temmuz Şehitliği’nde başlayacak anma programlarının 15 Temmuz’un sembol yerlerinden biri olan İBB Saraçhane binasının hain darbe girişiminde hedef alınan ve halkımızın direniş gösterdiği sembol yerlerden biri olduğunu hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:

İBB Saraçhane binasının hain darbe girişiminde hedef alınan ve halkımızın direniş gösterdiği sembol yerlerden biri olduğunu ifade eden Uysal, şöyle konuştu; “Saraçhane’de o akşam nöbet tutan halkımızın ortaya koyduğu direniş anıtlaştırıldı. O anıtın açılışını yapacağız. Sarıyer Garipçe'de 3. Köprü'nün kenarında 15 Temmuz Şehitlerimiz adına hatıra ormanı oluşturuldu. Her birinin adına bir ağaç dikildi. Yine Çatalca'da 15 Temmuz Hatıra Orman ve anıt yaptık. Her Şehidimiz ve Gazimiz için bir ağaç dikildi burada da adları yaşayacak. Her iki ormanın açılışını da Saraçhane’den canlı bağlantıyla yapacağız.”





Başkan Uysal, “Halkımız inşallah geçmişte Malazgirt'te, Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, gelecekte de ülkesini, milletini, bayrağını ayakta tutmak adına her şeyini feda etmeye hazır olacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN: “ANMA TÖRENLERİ İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLER ALINDI”

İstanbul Valisi Vasip Şahin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki programın sağlıklı yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Vali Şahin, “Yarın saat 14.00'den itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, trafiğe kapatılacak. 14,00'ten itibaren hem araç trafiğine hem de metrobüs geçişine tamamen kapatılacaktır. Buradan da vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli, bilgili olmaları ve buna göre kendi programlarını yapmaları önemli bir husustur” dedi.

Hangi yolların açık olacağı ve hangi güzergahların kapalı olacağı konusunun da Emniyet Müdürlüğü'nce belirlenip açıklandığını hatırlatan Şahin, şunları kaydetti; “Bu konuyu da zaten vatandaşlarımız daha bir dikkatli inceler ve izlerlerse en azında yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak. Yarın ki, programla ilgili olarak güvenlik tedbirlerinde 21 bin 780 polisimiz görev alacak. Oldukça detaylı bir program hazırlandı. Geçen yılda aynı programı icra etmiştik. Orada da, çok ciddi güvenlik önlemi almıştık. Bu yıl daha fazla özenle ve daha fazla sayıda güvenlik tedbiri alıyoruz. Cenab-ı Allah bir daha bu millete böylesine ağır ihanetleri yaşatmasın. Bu milletin o günkü, cesaretine ve kahramanlığına tekrar şükranlarımı arz ediyorum.”





15 TEMMUZ MÜZESİ’NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinde yer alan 15 Temmuz Şehitler Makamı'nın yanında yer alan 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nde inşaat çalışmaları devam ediyor.

Müzede darbeye karşı milletin kahramanca direnişi tüm yönleriyle anlatılacak. 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak. Müzenin bir bölümü 15 Temmuz akşamı açılacak. İki ay içerisinde de müzenin kalan kısmının tamamlanması planlanıyor.