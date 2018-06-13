Uysal: Ataşehir'in imar sorununu yakından takip ediyorum

İlçe ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sancaktepe ilçe ziyaretinin ardından Ataşehir - Barboros Mahalllesi’nde kurulan iftar alanına geçti. Vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterisiyle karşılanan Uysal, sokak iftarının kurulduğu cadde boyunca masaları gezerek Ataşehirlileri selamladı.

İftardan sonra yaptığı konuşmada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Uysal, “Allah bu birliğimizi daim eylesin. Ülkemizin birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyoruz. İnşallah Ramazan ayı bundan sonra da birlik ve beraberliğimize vesile olur. Dostluğumuz baki kalır.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE İLÇE BELEDİYESİ UYUMLU ÇALIŞMALI

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her ilçenin sorunları ile ilgilendiğini ve Ataşehir’in de sorunlarını yakından bildiğini belirten Başkan Uysal, “Büyükşehir Belediyesi olarak bizler ne kadar ilçe belediyelerle uyumlu çalışırsak o kadar hızlı yol alırız. Ataşehir’in imar sorununu yakından takip ediyorum. Ataşehir’den gelen 5 binlik planların ardından binlik planlar geliyor. Eğer 5 binlik plan, binlik plana uyumlu değilse mahkemeler direkt iptal ediyor. Maalesef ilçe belediyemiz binlik planı yaparken araya başka şeyler sokuşturuyor. Biz onun için binlik planları ilçemize geri gönderdik. Bizler doğruyu yapmak zorundayız. Biz, sizleri düşünmek zorundayız.” dedi.

İBB olarak ilçe belediyelerine büyük hizmetler götürdüklerini ama bazı ilçe belediyelerin yapılan bu hizmetleri kendi hizmetleri gibi gösterdiklerini kaydeden Başkan Uysal, “İlçe belediyelerimiz maalesef kendilerinin yapması gereken hizmetleri de sanki İBB yapmıyormuş gibi göstermeye çalışıyorlar.” diye konuştu.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÖNEMLİ

Görev verildiği sürece hizmet etmeye devam edeceklerini ve önümüzdeki 24 Haziran’da yapılacak olan seçimin çok önemli bir seçim olduğunu belirten Başkan Uysal, “AK Parti’ye, belediyelerde bizlere destek verdiniz, omuz verdiniz iktidara taşıdınız. 24 Haziran’da da yine desteğinizi bekliyoruz. Bunun için sizlere teşekkür ediyorum. Bizim teşekkürümüz sadece sözle değil, getirdiğimiz hizmetle olur. Bizler şimdiye kadar sizlere hep hizmet getirdik. Bize yine destek verin hizmet getirmeye devam edelim. İlçe belediyesinden hep şikayet ediyorsunuz. 2019 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerle şikayet etmeyeceğiniz bir ilçe belediyesi seçin.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda herkesin Ramazan Bayramını da tebrik eden Uysal, Ataşehirlilere ilgileri için teşekkür etti.