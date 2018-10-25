İBB Başkanı Uysal: Belediyecilik için dijital sistemler ön planda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Bölgesel Living Lab Zirvesi” başladı.

Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirveye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ENOLL Başkanı Fernando Vilarino, TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, kurum ve şirket temsilcileri, yerli ve yabancı birçok katılımcı iştirak etti. 2 gün sürecek zirvede uygulamalı inovasyon, akıllı şehirler, 5G teknolojisi, startups, kuluçka hizmeti, inovasyon ekosistemi geliştirme gibi konular ele alınacak.

“BELEDİYELER 'LIVING LAB'LERE ÖNCÜLÜK ETMELİ”

İstanbul merkezli gerçekleştirilen ‘Bölgesel Living Lab Zirvesi’nde konuşan Başkan Mevlüt Uysal, Living Lab’lerin inovasyonun hayat merkezi olduğunu söyledi. İnovasyonun daha hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için living lablerin sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Uysal, “Belediyeler bu tür projelere öncülük ederek; yaygınlaşmasına, gelişmesine daha hızlı sonuç ve ürün ortaya çıkmasını sağlıyor. 2011 yılında Başakşehir Belediye Başkanlığı yaptığım dönemde Living Lab projesini başlattık. Biz Living Lab'ı hayata geçirdiğimizde dünyanın farklı noktalarında 280 civarında merkez vardı. Bunu yaptıktan sonra, dünyada bu alanda neler yapıldığını takip edebilme imkanımız oldu. İstanbul’da yeni kurulan bir şehirde, şehircilik adına, orada yaşayan insanlar adına ve yeni binalar adına çok büyük katkısı olacağını düşündük. Her alanda olduğu gibi belediyecilikte de yeni nesil belediyecilik ortaya çıkma durumunda. Önceden belediyeler insan iş gücüyle alt yapı hizmetleri sunuyorlardı. Artık yol, kaldırım, kanalizasyon gibi çalışmalar yetmiyor. Şimdi internet, inovasyon, bilgi teknolojileri, dijital sistem deniliyor. Daha önceleri insanların yaptığı işleri artık akıllı sistemler, makineler gerçekleştiriyor.” dedi.

Uysal: Belediyecilik için dijital sistemler ön planda VİDEO

“AKILLI SİSTEMLER İLE TRAFİK YÜZDE 17 RAHATLADI”

Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şehrin her noktasında akıllı sistemleri devreye aldıklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Son olarak Ulaşım Yönetim Merkezi oluşturduk. Raylı sistem, deniz ulaşımı, minübüsler halk otobüsleri, İETT otobüsleri var ama bunun akıllı yönetimi olmaz ise bunlar yetersiz kalıyor. Akıllı sistem, sadece araçları değil yolları, yayaları hep beraber yönetmesi gerekiyor. Mesela bu hafta sonu açılışını gerçekleştirdiğimiz Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın ikinci etabı sürücüsüz metro hattıdır. İnsan unsuru yok. Her şey bir yazılımla koordine ediliyor. Şu anda sürücü noktasında insan unsuru kalktı ama belki ileri ki aşamada farklı alanlarda da bu akıllı sistemlerin etkinliği artacak. İstanbul trafiği de akıllı sistemler sayesinde yüzde 17 oranında rahatladı. 18- 20 milyon insan sirkülasyonunun olduğu ve günde 12 milyon kişinin yolculuk yapıldığı bir şehirde artık akıllı sistemler, yazılımlar ve merkezi koordinasyon sayesinde trafik rahatlayabiliyorsa, belediyeler için living labler olmazsa olmaz duruma gelmiş demektir."

“ŞEHRİ YÖNETENLER DAHA AKTİF VE HIZLI OLMALI”

Artık şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesinin ölçüsünün akıllı sistemlerin hayata geçirilip geçirilmemesi olduğunu dile getiren Uysal, "Şehri yönetenler, bu konuda çok daha aktif ve hızlı olmak zorundalar. Belediyeler, akıllı sistemlerin taraflarını bir araya getirerek çözüm üretmekle görevliler. Bölgesel Living Lab dediğimiz zaman; Güney Akdeniz, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Yakın Asya, Balkanlar ve bu coğrafyada, yaşam merkezlerini birbiriyle entegre edip ortak bir çalışma ortaya koymak gerekiyor. Bununla da İstanbul, insanların sorunlarına çözüm bulmak ve daha fazla kaliteli hizmet sunma konusunda çok önemli bir fonksiyon icra edecektir. Belediyelerin devre girmesiyle de çok daha hızlı neticeler elde edilebilir. Bu konuda, iş adamları, yatırımcılar güzel ürünler ortaya çıkarabilirler." ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞEHİRCİLİĞİN MERKEZİ KONUMUNDA”

İstanbul’un geçmişten bugüne her dönemde şehirciliğin merkezi olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Özellikle kültürlerin, coğrafyaların, kıtaların birleşme noktası. 3 ayrı medeniyete ev sahipliği yapmış. Dünyada 1500 sene baş şehirlik yapmış başka bir şehir yok. İstanbul’un bulunduğu konum sebebiyle geçmişte bu özelliklere sahip olmuş. Bu konumunu biz yine iyi kullanırsak gelecekte de İstanbul dünyada önemli bir şehir olmaya devam edecek. Bu konumu koruyabilmek için bu zirvede olduğu gibi dünyada neler yapıldığını, dünyanın ne tarafa doğru gittiğini iyi takip etmeliyiz. Bölgesel Living Lab ile; Güney Akdeniz, Kuzey Afrika, Orta doğu, Yakın Asya, Balkanlar gibi bu coğrafyada living lableri bir araya getirip entegre bir çalışma ortaya koyarak bu konuda insanlara hizmet etmek ve problemlerine çözüm olmak için İstanbul çok önemli bir fonksiyon icra etmiş olacak.” dedi.

“TEKNOLOJİ HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK”

Uysal, Bölgesel Living Lab projelerinin çoğaltılıp insanların birbiriyle iletişime geçmelerinin sağlanmasıyla zaman zaman meydana gelen gerginliklerin azalmasına veya giderilmesine katkı sunulacağının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: “Living Lablerin birbiriyle entegresi barışa ve insanların daha mutlu, huzurlu yaşamasına katkı sağlar. Teknolojik alanda yapılan gelişmeler, insanların birçok işini kolaylaştıracak. Ama bu insanlar, mutluluk, huzur getirip getirmemesi bir soru işareti ise bölgesel dayanışmamızı, halkların ve bu işlerle ilgilenen insanların birbiriyle diyalogu çok önemlidir. Umarım hem teknolojimiz gelişir, insanlık daha kaliteli hizmet alır hem de daha huzurlu, barış içinde yaşanabilir bir dünya ile karşılaşırız."

“İSTANBUL DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜCÜNÜN ODAĞINDA”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, dünyada güç merkezlerinin artık şehirlere kaydığını "Şehircilik Gücü" diye bir kavramın oluştuğunu kaydederek, “İstanbul "Dünya Şehircilik Gücü'nün" tam odağında yer alıyor. Bütün inovasyon kültürü ve girişimcilik ekosistemi şehirlerde kümelenmektedir. Şehirleri güç odağı haline getiren nedenler de bunlardır. Yerel düzeydeki çözümler ve inovasyonlar dalga dalga ülke geneline ve sınır ötesine yayılmakta; küresel karakter ve etkinlik kazanmaktadır” dedi.

“AMAÇ ÜRÜNLERİN KIYMETİNİ VE FAYDASINI ARTIRMAK”

Başakşehir Living Lab ve Starters Hub Kurucu Ortağı Ersin Pamuksüzer, “Living Lab merkezleriyle amacımız yaptığımız şeylerin parasal ve fayda olarak daha değerli, daha kıymetli olmasını sağlamak. Bu zirvenin de ana teması “Nasıl daha değerli bir yaşam yaratırız?” Hem ekonomik hem sosyal açıdan bu soruların cevabını aramaktır. Değer yaratma süreçlerinin en önemli unsuru bölgesel veya merkezi yönetimlerin kalkınmaya, değer yaratmaya yönelik yarattıkları iş ortamları, bu ortamlara uygun yeteneklerin ortaya çıkması sermayeye, eğitime, teknolojiye ulaşılabilirlik, ekosistem olarak birlikte yükselmeye paylaşmaya değer yaratmaya elverişli olmasıdır. İstanbul konumu itibariyle Ortadoğu’ya yakınlığı Asya ve Avrupa’ya köprü konumunda olması nedeniyle oldukça iyi bir ekosisteme sahip.” dedi.

“GELECEKTE YENİ İŞ PRFOİLLERİ ORTAYA ÇIKACAK”

ENOLL Başkanı Fernando Vilarino, “Önümüzdeki dönemlerde dünyada yeni iş profilleri ortaya çıkacak. Bu değişim büyük bir hızla yaşanacak. Bu değişimi iyi değerlendiren ülkeler ve şirketler büyük kazanç sağlayacak. Bu değişim aynı zamanda yeni iş imkanları ve istihdam alanları oluşturacak. Bu nedenle Living Lab merkezlerinin varlığı ve yaygınlaşması önemli.” diye konuştu.

“GENÇ NESLİN YETİŞMESİ VE GELİŞMESİ İÇİN ÖNEMLİ”

TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, “Bölgesel olarak kalkınmak, vatandaşlara daha yaşanılır bir kent hayatı sunmak oldukça önemli. Bunun için dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeliyiz. Geçmişteki imparatorluklar küreselleşmenin egzersizleriydi. Günümüzde ise küreselleşme dünyayı siyasi ve iktisadi etki altına almaktır. Devletler için teknolojiye sahip olmak, teknolojiyi üretmek, geliştirmek, kullanabilmek büyük önem taşıyor. Türkiye’nin en büyük sermayesi insan gücü. Özellikle genç neslin kendini yetiştirmesi, geliştirmesi için bu gibi Living Lab merkezleri büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.