Uysal: Gençlerimiz geleneksel sporlarımızı yapabilecek

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla geleneksel Türk sporlarının tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 9 – 13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek geleneksel Etnospor Kültür Festivali 3'üncüsü, bugün düzenlenen "At Binenin Kılıç Kuşananın" sloganıyla başladı.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen açılış törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, bazı ülkelerin İstanbul Başkonsolosları, 18 Arap ülkesinden 60 gazeteci ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONA DÖNÜŞTÜ

Açılış töreninde konuşan Başkan Uysal, geçmişte var olan ama günümüzde unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarımızın yeni nesillere tanıtılmasının önemine dikkat çekti.

"GELENEKSEL SPORLARIMIZ İÇİN YENİ ALANLAR OLUŞTURACAĞIZ"

Ata sporlarımızın yeni nesillere aktarılması konusunda yöneticilerin üzerlerine büyük görev düştüğünü vurgulayan Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul üç ayrı medeniyete başkentlik yapmış bir şehir. Özellikle kendi kültürümüze uzun süre baş şehirlik yapmış bir şehir. Böyle bir şehirde, geleneksel sporlarımızın herbirinin yapılabildiği alanlar oluşturulması gerekiyor. İnşallah böyle bir alanı İstanbul'a kazandırıp, sadece festival dönemlerinde değil, festival dönemleri dışında da gençlerimize o sporları yapabilecekleri imkanları sunacağız.” dedi.

“DÜNYANIN BÜTÜN KÜLTÜRLERİ SAYGIYI HAK EDER”

Törende konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan’da, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların popüleştirilmesi ve tanıtılması merkezli çalışmalarımızla şunu bütün dünyaya haykırmak ve anlatmak istiyoruz; kültürlerin kültürlere üstünlüğü diye bir şeyden söz edilemez. Dünyanın bütün kültürleri değerlidir, dünyanın bütün kültürleri saygıyı hak eder. Bu saygı temeli olmadığı müddetçe kültürler arası, milletler arası, toplumlar arası huzur ve barıştan söz edilmesi mümkün olamaz." dedi.

"GELENEKSEL SPORLARIN TANITIMINI YAPACAĞIZ"

Geleneksel sporları ansiklopedi sayfalarından ve kütüphane raflarından kurtarıp, yeniden sahalara ve sokaklara indirmek istediklerini anlatan Bilal Erdoğan konuşmasını, “Konfederasyon olarak dünyanın geleneksel sporlarını ansiklopedi sayfalarından, kütüphane raflarından kurtarıp yeniden sahalara, yeniden ovalara, yaylalara, sokaklara indirmek istiyoruz. Bu mesajımız, dünyanın neresinde geleneksel sporları tanıyan ya da tanımayan muhataplarımızla konuştuğumuz zaman çok güçlü bir karşılık bulmaktadır. Millilik ve yerlilik mesajı sadece ülkemizde değil, dünyanın bütün bölgelerinde güçlü bir karşılık bulmaktadır. Etnospor Kültür Festivalimiz vesilesiyle Türkiye'deki geleneksel sporları vatandaşlarımızın ilgisine sunuyoruz. Aynı zamanda misafirlerimizin katılımıyla Japonya'nın çok değerli ve tarihi geleneksel atlı okçuluğu Yabusame, geleneksel kılıç gösterilerini, Katar'ın Şahin avcılığını ve yarışlarını, aynı zamanda Kırgız ve Kazak milletlerinin çok önemli sporları Gökbörü'yü bu sene halkımızla buluşturacağız, tanıştıracağız. Her sene buradaki festivalimizde dünyanın çeşitli bölgelerinden çeşitli geleneksel sporların tanıtımını yapacağız.”

SAYILARLA FESTİVAL

Toplam akredite sporcu / katılımcı sayısı: 1024

Ülke ya da şehir dışından gelenlerin sayısı: 720

Kırgızistan’dan Atlı Akrobasi için 15 sporcu,

Katar’dan Şahin Gösterisi için 7 kişi,

Kazakistan’dan Kökbörü için 13 sporcu,

Japonya’dan Yabusame için 25 kişi ağırlanacak.

Evrensel Tatlar için de 52 yabancı misafir olacak.

