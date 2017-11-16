Uysal: Havarayı daha güzelini yapmak için iptal ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, yaptığı açıklamada, iptal edilen bazı projelerin kimi basın yayın organları tarafından farklı şekilde gündeme getirilmesinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"CİDDİ SIKINTILAR ORTAYA ÇIKTI"

Uysal, Küçükçekmece Belediyesi'nin eski binasının bulunduğu Beşyol'dan başlayıp Sefaköy ve Halkalı'dan geçerek Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda son bulması planlanan havarayın geçeceği güzergahta, projenin uygulanması halinde ortaya farklı ve ciddi sıkıntıların çıktığını belirtti.

Küçükçekmece'de ilçe başkanlığı ve Başakşehir'de belediye başkanlığı yaptığını hatırlatan Uysal, "Bu proje Sefaköy'den geçerken caddelerin genişletilmesi, dolayısıyla kamulaştırma gerektiriyordu. Caddeleri genişletmeye çalıştığımızda istediğiniz gibi yapamadığınızdan ilk olarak ciddi sıkıntılar burada ortaya çıkıyor. İkincisi kamulaştırma yapıp, binaları yıkıp caddeyi genişlettiniz, bu sefer de yükseklik için direkler dikilecek. Bu da görüntü kirliliği oluşturuyor. Üçüncüsü olarak vatandaş da tepki gösteriyordu. Küçükçekmece'de halktan ciddi şikayetler gelmeye başladı. Bunun için iptal kararı alındı." diye konuştu.

"BELKİ KADİR BEY İPTAL EDECEKTİ"

İptal kararının perde gerisinde Küçükçekmece, Sefaköy ve Başakşehir'e daha güzelini yapmak olduğunu dile getiren Uysal, "Bakıldığında havarayın maliyeti, tercih edeceğimiz sistemin maliyetinden daha fazla olabilir. Metro ve hafif raylı sistem daha yüksek bir maliyet getirebilir ancak daha güzel, daha verimli olacak. Havaray yapılacak yerin etrafının buna uygun olması gerekiyor. Geçirilmesi düşünülen güzergahta buna imkan yoktu. Havarayı, daha güzelini yapmak için iptal ettik. Mesele, Kadir Topbaş'ın projesinin iptali meselesi değildir. Kadir Bey'in doğru projesinin her zaman yanındayız. Belki de Kadir Bey bırakmamış olsaydı kendisi iptal edecekti."





"YÜZDE 5'LİK İNDİRİM SEMBOLÜ"

Büyükşehir Belediyesi olarak su fiyatlarında yüzde 5'lik indirim kararına da değinen Uysal, "Su fiyatları zaman zaman gündeme getiriliyordu. Hakikaten maliyetlerin kurtarıp kurtarmadığına baktığımızda, kurtardığını gördük. Ayrıca önümüzdeki sene çok ciddi su sıkıntısı yok. 'O zaman yüzde 5 daha ucuz olsun.' dedik. Aslında bakılırsa yüzde 5 çok büyük bir rakam değil. Ama sembolik bir tarafı var. Vatandaşımıza iyi niyet belirtisi olarak bir mesaj vermiş olduk." dedi.