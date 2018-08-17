Uysal: İstanbul'da hafriyat kamyonları düzenli çalışacak

İstanbul’da trafiğindeki hafriyat kamyonlarının anlık takip edilebilmesi için kolluk kuvvetlerine 100 adet tablet dağıtıldı.

Tablet dağıtım töreninde konuşan Başkan Mevlüt Uysal, “Jandarma, polis ve zabıta ekipleri ellerindeki tabletler sayesinde hafriyat kamyonlarının ne zaman, nerede olduğunu, hız veya güzergah ihlali, kaçak döküm yapıp yapmadığını anlık takip edecek. Karekod ile araç ve şoför bilgilerini görebilecek. Bu sistemle artık İstanbul’da hafriyat kamyonları daha düzenli çalışacak.” dedi.

Uysal: İstanbul'da hafriyat kamyonları tabletler ile takip edilecek ViDEO

100 ADET TABLET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen Araç Takip Sistemi’ne(ATS) kolluk kuvvetleri de dahil edildi. Hafriyat kamyonlarının canlı takibi, ihlallere anında müdahale edilmesi ve cezai işlem uygulanması için polis, jandarma ve zabıtaya 100 adet tablet dağıtıldı. İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Hafriyat Araçları Takip Sistemi Tanıtım-Entegrasyon ve Tablet Dağıtım Töreni’ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve davetliler katıldı.

BAŞKAN UYSAL: KURAL TANIMAYANLARA GEREKEN YAPILACAK

Törende konuşan Başkan Uysal, “Hafriyat kamyonlarının hafriyatı aldığı noktadan döktüğü noktaya kadarki sürecini takip etmek için oluşturduğumuz ATS’yi geçtiğimiz yılın Nisan ayında uygulamaya geçirdik. Bugün de polis, jandarma ve zabıta personellerine tablet dağıtımı yaparak hem uygulama üzerinden hafriyat kamyonlarını anlık takip etmelerini hem de sahada müdahale etmelerini sağlıyoruz. 8 bin 480 araçta ATS var. ATS kurulmayan bin 50 kamyon kaldı. Bunlar trafiğe çıkmayan ya da kullanılmayan kamyonlar. Yani aktif çalışan, araçlarda ATS var. Bu işi kaçak yollarla yapmaya kalkışanlar olursa cezai işlem uygulanması için yakın takipte olacağız. Jandarma, emniyet ve zabıta ekipleri ellerindeki tablet sayesinde kendi bölgelerinden hafriyat kamyonlarının ne zaman, nerede olduğunu, hız veya güzergah ihlali, kaçak döküm yapıp yapmadığını anlık takip edecek. Taşıma Kabul Tutanaklarındaki karekodu tablet ile okuttuklarında araç bilgisinden şoför bilgisine, mükellef bilgilerinden izin belgelerine kadar hafriyat kamyonuyla ilgili tüm bilgileri görebilecek. Bu sistemle artık İstanbul’da hafriyat kamyonları daha düzenli çalışacak. Her şeye rağmen kural tanımayanlara karşı da kolluk kuvvetlerimiz gerekeni yapacak.” dedi.

BAŞKAN UYSAL: TABLETLER AMERİKAN MALI DEĞİL

İhtiyaç halinde tablet sayısının artırılabileceğini söyleyen Uysal, “Tabletler Amerikan malı değil. Lenova marka tabletler. Şuan 100 tanesinin dağıtımını yaptık ama ihtiyaç olduğunda bu sayıyı artırabiliriz. Biz bu sistemle İstanbulumuz adına bu işi kuralına göre yapan, alın teriyle bu işten helal para kazanmak isteyen, emek veren şoförlerimizi de koruyoruz. Çünkü hafriyat kamyonu şoförleri içerisinde az sayıda kural tanımazın oluşturduğu kötü imaj diğer şoförler üzerinde de kötü bir algıya sebep oluyor.” şeklinde konuştu.

GEÇEN YIL 123 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

İBB tarafından geçtiğimiz yıl toplam 692 cezai işlem uygulanarak 123 milyon 754 bin 331 TL ceza kesildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise 110 cezai işlem uygulanarak 8 milyon 555 bin TL ceza kesildi. Örneğin kaçak dökümün cezası firmalar için 175 bin, şahıs için 58 bin. İhlaller tekrarlandığında cezalar kat kat artıyor. Para cezasını ödemeyenler hakkında haciz süreci başlatılıyor. Bu sayede kaçak döküm, hız ihlali gibi çevreye ve trafik emniyetine tehlike oluşturacak durumların caydırıcı cezai tedbirlerle önüne geçilmesi hedefleniyor.

45 NOKTAYA YÜKSEK ZOOM KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

Kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek amacıyla 45 kritik noktaya yüksek zoom ve çözünürlük özelliğine sahip kameralar yerleştirildi. Arnavutköy, Büyükçekmece, Silivri gibi birçok ilçeye yerleştirilen kameralarla 24 saat aralıksız denetim yapılıyor.