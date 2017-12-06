Uyum paketi genel hatlarıyla ortaya çıktı

16 Nisan referandumuyla anayasa, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi odaklı olarak değişti. İşte bu değişikliğe yönelik 'uyum yasaları' mesaisi hız kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Aralık'ta İstanbul'da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile kritik bir görüşme toplantı gerçekleştirdi. Burada konuşulanlar AK Parti MYK toplantısında da tartışıldı.

İşte üzerinde tartışılan maddeler:

-Aynı anda hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili olunamayacak.

-Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması durumunda yerine en yaşlı yardımcısı geçecek ve 45 gün içinde ülkeyi seçime götürecek.

-Cumhurbaşkanının partisiyle ilişkileri, parti tüzükleriyle belirlenecek.

-Seçim barajı yüzde 10'da kalacak.

-(Erdoğan seçim ittifaklarının bugünün konusu olmadığını düşünüyor.) MHP'nin istediği gibi 'açıktan ittifak' yani seçim pusulasında ittifak yapan partiler birlikte gösterilebilecek.