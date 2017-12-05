Uyuşma nedir

Uyuşma, diğer bir adıyla karıncalanma en çok el ve ayakalarda görülür. El ve ayaklarda uyuşma, yaşam kalitesini bozar ve ciddi bir rahatsızlık hissi oluşturur.

KUVVET VE HİS KAYIPLARINA NEDEN OLUR

Bunun yanı sıra görülen tablonun ilerlemesi durumunda, kuvvet ve his kayıplarına neden olabilir. Aslında kuvvet ve his kayıpları oluşmadan bunun saptanması ve tedavi edilmesi gerekir.

ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ

Genel olarak el ve ayaklardaki uyuşma, nöropati denilen sinirlerin zedelenmesiyle oluşan hastalıktan kaynaklanır. Bu da genetik olarak, bazı virüslere, bağışıklık sisteminin farklı çalışmasına, diyabet, guatr, böbrek veya karaciğer yetmezliği gibi hastalıklara veya B12 vitamini, folik asit gibi bazı maddelerin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar.

Örneğin uzun süre ayağınızın üzerine oturduktan sonra ayağa kalkmak istediğinizde ayağınızın tamamen hissizleştiğini görebilirsiniz. Bunun nedeni oturma pozisyonunuzun bacak, bilek veya ayaktaki sinirleri sıkıştırmasıdır. Ayak kendine gelirken hissedilen karıncalanma veya iğne batma hissi genellikle, sinir fonksiyonunun kendini toparladığının işaretidir.

NASIL GEÇER?

Uyuşmalara iyi gelen bazı pratik yöntemler;

1- Eğer vücut duruşunuz ya da bazı vücut pozisyonlarınız uyuşmaya neden oluyorsa, bunları düzeltmeye çalışın. Örneğin bağdaş kurmak ve ayakların üstüne oturmak kan damarlarını sıkıştırabilir. Eğer düzgün bir şekilde oturamıyorsanız, sık sık aralar verin.

2- Yeterince spor yapmamak, fazla kilolar ve dengesiz beslenme kötü kan dolaşımına ve uyuşmaya sebep olabilir. Bu yüzden sağlıklı bir yaşam tarzına geçmek sadece ayak uyuşması için değil, tüm vücut organlarının sağlıklı çalışması için önemlidir.

3- Ayağınıza uyan, rahat ayakkabılar uyuşmayı gidermek için yeterli olabilir. Eğer yüksek topuklu ayakkabılar uyuşmaya sebep gibi görünüyorsa, tabanı düz bir ayakkabı giymeye başlayın. Ayakkabının içine rahat etmesini sağlayacak astar gibi şeyler de alabilirsiniz.

4- Ayaklara ve parmaklara yapılan masaj uyuşmayı giderir ve kan dolaşımını iyileştirir. Varis çorapları da kan dolaşımını iyileştirerek uyuşmaları azaltabilir.

5- Sıcak su torbası kullanılabilir ayrıca alkol tüketiminden uzak durulması da uyuşmaların önüne geçebilir. Çünkü alkol sinirlere zarar vererek uyuşmaya neden olur.