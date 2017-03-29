Uyuşmazlıklar arabuluculuk ile çözüme kavuşacak

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 2012 yılında yayımlanmasıyla başlayan "arabuluculuk", başta işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar olmak üzere mahkemelerin dosya yükünü hafifletmesi planlanıyor.

FU Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Genel Müdür Yardımcısı Suat Dolu: "İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda ara buluculuğa başvurunun bir dava şartı olması konusundaki tasarının önümüzdeki aylarda meclise gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dolu, arabuluculuğun uzun yıllardır dünyada yaygın olarak uygulanmakta olduğunu ileterek, işçi ve işveren arasında sözleşmelerden doğan anlaşmazlıkların ve tüketici anlaşmazlıkları gibi birçok konudaki uyuşmazlıkların, tarafların mahkemeye gitmeden çözülebildiğini söyledi.