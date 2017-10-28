Uyuşturucu alabilmek için engelli genci gasp etti

Mersin'in Akdeniz İlçesi Nusratiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde, zihinsel engelli İ.K.'yı döven C.E.'ye vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.K.'nın cebinden 25 lira alan C.E.'yi kıskıvrak yakaladı.
TUTUKLANDI
Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, gasp suçundan sabıkası olan C.E., ifadesinde dilencilik yapan zihinsel engelli İ.K.'dan para istediğini, kendisine küfür etmesi üzerine dövdüğünü söyledi. Uyuşturucu almak için para istediğini ileri süren C.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.