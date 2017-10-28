taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.884
USD
3,7894
EURO
4,3986
ALTIN
155,25
PETR
60,5800

Uyuşturucu alabilmek için engelli genci gasp etti

Mersin'de engelli bir genci döverek cebinden 25 lirasını alan C.E. tutuklandı.

28.10.2017 - 14:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mersin'in Akdeniz İlçesi Nusratiye Mahallesi Hastane Caddesi'nde, zihinsel engelli İ.K.'yı döven C.E.'ye vatandaşlar müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, İ.K.'nın cebinden 25 lira alan C.E.'yi kıskıvrak yakaladı.

Uyuşturucu alabilmek için engelli genci gasp etti

TUTUKLANDI

Olay bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, gasp suçundan sabıkası olan C.E., ifadesinde dilencilik yapan zihinsel engelli İ.K.'dan para istediğini, kendisine küfür etmesi üzerine dövdüğünü söyledi. Uyuşturucu almak için para istediğini ileri süren C.E. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu alabilmek için engelli genci gasp etti

İlginizi Çekebilir
Şehit annesinden elleri kesilen çobana ziyaret
15 Temmuz şehidinin annesi, elektrik teline kanadı takılan kuşu kurtarırken ellerinden olan çobanı ziyareti sırasında gözyaşlarını tutamadı.
Yaşam tarzını değiştirip 15 ayda 133 kilo verdi
3 yıl önce 228 kilo olan Jared Mollenkopf doktorun ölebileceğini söylemesi üzerine yaşam tarzını değiştirerek kilolarından kurtuldu.
Cinsel ilişki tuzağı kuran çeteye operasyon
Adana polisi, cinsel ilişki tuzağıyla müşterilerinin paralarını çalan çeteyi müşteri kılığına girdiği operasyonla yakaladı.
Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti
Ataşehir'de sokak köpeğinin karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken bir yayanın kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

Uğur Dündar canlı yayında gelen mesaja tepki gösterdi

406
V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

V. Murad Av Köşkü hamamının restorasyonu tepki görüyor

168
Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

Melih Gökçek'ten belediye personeline veda

158
HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

HDP'li Feleknas Uca'nın yurt dışı isyanı

239
18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

18 yaşındaki kız: Ailem beni seks işçisi yapmak istedi

61
ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

ODTÜ'den geçecek yol ağaçlandırılıyor

52
Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

Myanmar'da çekim yapan TRT WORLD ekibine gözaltı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM