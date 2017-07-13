Uyuşturucu bağımlısı koca, 2 çocuk annesi eşini öldürdü

Dün gece Tomarza İlçesi'nde yaşanan olayda, esrar bağımlısı olduğu belirtilen işsiz Abdurrahim Polat, mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararına rağmen eşi Meral ile kızlarının kaldığı eve geldi.

KIZLARINI BAKKALA GÖNDERDİ, EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kızları Semanur ve Kıymetnur’u ekmek almaları için bakkala gönderen Abdurrahim Polat, daha sonra eşi Meral Polat’ı kalbinden ve karnından bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde can verirken, şüpheli koca evin yatak odasından aldığı pompalı tüfekle kaçtı.

POLİS YAKALADI

Abdurrahim Polat daha sonra, evinin yakınlarında gördüğü aralarında husumet bulunan Yunus Avcıoğlu’na ateş etti. Avcıoğlu yara almazken, silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçmaya başlayan Abdurrahim Polat'ı yaklaşık 300 metre kovalamaca sonucu yakaladı.

Eşini öldürdüğünü itiraf eden Abdurrahim Polat gözaltına alınırken, talihsiz kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





