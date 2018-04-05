Uyuşturucu baronu Escobar'ın evi yıkılıyor

Medellin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Federico Gutierrez'in, Escobar'ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisini Özel Varlık İdaresine ilettiği duyuruldu.

"ŞİDDET VE ACI ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİ"

Açıklamada, apartmanın daha önce kentteki güvenlik sekreterliğine tahsis edilmesinden, onarım masraflarının yüksekliği nedeniyle vazgeçildiği hatırlatıldı.

Belediye Başkanı Gutierrez, açıklamasında "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, binanın 1989-1993 yıllarında yaşanan uyuşturucu karteli savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alan yapılması amacıyla yıkılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Binanın yıkılması ile Escobar'ın kullandığı evleri ve mekanları görmeleri için düzenlenen turistik turları da sona erecek.