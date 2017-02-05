Uyuşturucu bir gecede 2 can aldı

Merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Dostlar Sokak’ta bulunan Koz Apartmanda yaşayan, ailesi tarafından bir gündür aranan 26 yaşındaki Emre Bülbül'ün, apartmanın bodrum katından ağır kokular gelmesi üzerine apartman sakinlerinin kontrol ettikleri sırada ölü olarak yattığı belirlendi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptıkları ilk incelemede ölüm sebebinin uyuşturucu madde krizi olduğu tespit edildi. Emre Bülbül’ün cansız bedenini bulan acılı aile sinir krizleri geçirirken binanın önüne gelen 112 ekipleri anne Sibel ve kardeşlerine müdahale etti. Sinir krizi geçiren baba Mustafa Bülbül ve eşinden ayrı yaşayan Sibel çiftinin, bir çocuklarının daha 6 yıl önce havuzda boğularak öldüğü öğrenildi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Emre Bülbül’ün kesin ölüm sebebi araştırılmak üzere cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.





BİR KİŞİ DAHA ÖLÜ BULUNDU

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Hamzabey Mahalle’sinde yaşayan 54 yaşında ki Mustafa O.’nun, işten gelen oğlu Giray O, cansız bedenini buldu. Giray O. eve geldiğinde babası Mustafa O.’nun yere yığıldığı gördü ve hemen 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı. Olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri, Mustafa O.nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. Mustafa O’nun cansız bedeni kesim ölüm sebebi belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.