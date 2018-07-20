Uyuşturucu içmesine karşı çıkan annesini vurdu

Edirne'nin Keşan ilçesinde; Dilek Yönt, oğlu Caner Menekşe'yi uyuşturucu madde kullanmaması konusunda uyardı.
AV TÜFEĞİYLE VURDU
Sinirlenen Caner Menekşe, evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle annesini sol omzundan vurarak yaraladı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilek Yönt, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yönt'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından kaçan Caner Menekşe, polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Menekşe, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Keşan Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.