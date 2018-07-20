Uyuşturucu içmesine karşı çıkan annesini vurdu

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, bedelli askerlik yapacak olan gençlere uygun koşullarda kredi sağlanacağının müjdesini verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Vakıflar Meclisinin aldığı kararla, Genel Müdürlüğün idaresindeki kilise, sinagog gibi ibadethanelerin azınlık vakıflarına bedelsiz olarak tahsisinin önü açıldı.

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İmar Barışı'nda başvuru 2,5 milyonu aştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İmar Barışı düzenlemesi kapsamında bugüne kadar 133 bin 64 yapı için "Yapı Kayıt Belgesi" verildiğini açıkladı.