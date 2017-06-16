Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi (NARKOTEM), ekiplerince uyuşturucu satışının yoğun olduğu mahallelerin duvarlarına yazılan 'WhatsApp ihbar hattı' numarası kimliği belirsiz kişiler tarafından bir gün sonra silindi.

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın dün katıldığı etkinlikte merkez Seyhan İlçesi Çamlıbel Bulvarı'ndaki bir duvara polisin WhatsApp ihbar hattı' numarası '0552 155 01 01' yazıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yazılan numara bugün kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce boya ile silindi. Kapatılan telefon numarasından geriye sadece, 'Güvenli Adana, Narkotem' yazısı kaldı.







