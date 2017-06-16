taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.128
USD
3,5120
EURO
3,9258
ALTIN
141,75
PETR
47,2600

Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

Adana Emniyeti, uyuşturucuyla mücadele için kurduğu 'WhatsApp ihbar hattı'nı dün yazdığı duvar yazılarıyla duyurmuştu.

16.06.2017 - 16:17
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi (NARKOTEM), ekiplerince uyuşturucu satışının yoğun olduğu mahallelerin duvarlarına yazılan 'WhatsApp ihbar hattı' numarası kimliği belirsiz kişiler tarafından bir gün sonra silindi.

Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

Adana Emniyet Müdürü Osman Ak'ın dün katıldığı etkinlikte merkez Seyhan İlçesi Çamlıbel Bulvarı'ndaki bir duvara polisin WhatsApp ihbar hattı' numarası  '0552 155 01 01' yazıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yazılan numara bugün kimliği saptanamayan kişi veya kişilerce boya ile silindi. Kapatılan telefon numarasından geriye sadece, 'Güvenli Adana, Narkotem' yazısı kaldı.

Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

Adana'da uyuşturucuya karşı ihbar hattı haberi


Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

Uyuşturucu ile mücadele hattı dün yazıldı bugün silindi

İlginizi Çekebilir
Hırsızlık için Antalya'yı seçen çete yakalandı
Tatilcilere ait evleri hedef aldığı belirlenen 1'i kadın 5 zanlı, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla gözaltına alındı.
Kocaeli'de kontrolden çıkan vinç dehşet saçtı
Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Üreme Sağlığı Eğitim Merkezine giren vincin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Antalya'da 4. katta düşen çocuk hayatını kaybetti
2 yaşındaki Mehmet Eren'in yaşamını yitirdiğini öğrenen anne ve baba, büyük bir acı yaşadı.
Adana'da uyuşturucu kuryesi otogarda yakalandı
Sıcak havada montla gezen kadını fark eden polis ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

515
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

175
İran'da Kadir Gecesi

İran'da Kadir Gecesi

67
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

109
Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

177
Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

106
Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz

Rusya: Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM