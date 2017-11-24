Uyuşturucu ile mücadelede dev operasyon

Türkiye'de uyuşturucuya geçit verilmiyor. Bir bağımlılık ile mücadele veren ekipler, diğer yandan da zehir tacirlerinin önünü kesiyor. Van ve İstanbulda gerçekleşen operasyonlr ile zehir tacirlerinin kolu kesildi.

KAMYONETTE 49 KİLO EROİN

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda toplam 507 kilo eroin ele geçirilirken, 14 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından ilk operasyon, Van kent merkezinde düzenlendi. Kamyoneti durduran polis ekipleri, özel eğitimli köpekle arama yaptı. Yapılan aramalarda, kamyonete zulalanmış, 96 paket halinde 49 kilo 970 gram eroin ele geçirildi.





Eroine el konulurken, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

TIBBİ ATIK ARACINDA 457 KİLO EROİN

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda Kurubaş mevkiinde de tıbbi atık taşıma aracını durdurdu. Durdurulan tıbbi atık taşıma aracında "Efes" isimli narkotik arama köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramalarda 457 kilo eroin geçirilirken, 12 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü bu operasyonlarla birlikte 2017 yılında 4 ton eroinini ele geçirildiğini belirtti.

İSTANBUL'DA NARKOTİK OPERASYONU

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ,Üsküdar'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Üsküdar'da narkotik operasyonu- VİDEO

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar'da adresi daha önceden belirlenen 6 ay öncesi fiziki takip sonucu uyuşturucu satıcılarına yönelik 37 kişiye operasyon düzenledi.

HAVA DESTEKLİ ÖZEL HAREKAT OPERASYONU

Operasyona Özel Harekat Timleri ve havadan da polis helikopteri destek verdi. Operasyon Kapsamında Yavuztürk Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak'ta bir gecekonduya giren özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenleyen polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı.Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.