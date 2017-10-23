taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.795
USD
3,6954
EURO
4,3396
ALTIN
151,56
PETR
57,7600

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

Doktor lakaplı B.K bir evini uyuşturucu çoğaltım merkezi haline getirdi. Polis eve operasyon düzenledi.

23.10.2017 - 15:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

İzmir'in Bornova İlçesi'nde yangın çıkan eve giden narkotik timleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan 'doktor' lakaplı B.K.'nin, metamfetamin maddesini çeşitli kimyasal maddelerle işledikten sonra uyuşturucu elde ettiği, bunları da dikkat çekmemek için kullandığı lüks sitelerdeki evlerde pazarladığı saptandı.

Olay yerine gelen narkotik polisleri, evde ağır kimyevi madde kokusu ve yoğun dumandan, dairenin 'Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi' olarak kullanıldığını tespit etti.

EVDE METAMFETAMİN YAPIYORDU

Narkotik polisince daha önce yakalanıp haklarında işlem yapılan ve takip altında tutulan kişilerin, sitedeki dairelerinde yapılan aramada, ham ve kristalize halde 4 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvıölçer, ısıölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, çeşitli beherler, cam sıvı ölçeği, aseton, kristalize cam, benzene, efedrin ve uyarıcı maddelerden olan metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile kaleşnikof uzun namlulu piyade tüfeği, 3 adet 30'luk, bir 40'lık şarjör, 128 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

DAİRELERİN BİRİSİNİ İMALATHANE YAPTI

B.K.'nin polisin dikkatini çekmeyecek şekilde özellikle lüks semtlerde başkası adına daire kiraladığı saptandı. Ayrıca yangın evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı kişilere dair liste de bulundu. Listede bulunan kullanıcı ve satıcıların tek tek kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca B.K.'nin, para hareketleri de mercek altına alındı. Evde bulunan kaleşnikof tüfeğin ise uyuşturucu takası karşılığı alındığı öğrenildi. Adliyeye gönderilen B.K., O.K. ve G.Ç. tutuklandı.

B.K.'nin ürettiği uyuşturucu maddesinin, ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu ifade edildi.

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

EMNİYET MÜDÜRÜ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Operasyon sonrasında açıklama yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Güzel İzmir'in güzel insanları ve aileler merak etmesin gece gündüz demeden sokaklarda narko timlerimiz görevinin başında. Sokakları torbacılardan temizlemekte kararlıyız, yeni oluşturulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı'mıza vatandaşlarımızdan (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarları bekliyoruz" dedi.

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

İlginizi Çekebilir
Evinin bir odasını müzeye dönüştürdü
Zonguldak'ta Vural Sarsık, ailesinden kalan ve köylerden topladığı eski eşyaları kullanarak, evinin bir odasını müzeye dönüştürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Büyükelçisi Carmel Vassalo'yu kabul etti.
Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi
Sürekli yaz saati uygulaması mecliste görüşülmek üzere torba yasaya eklendi.
Adana'da okul bahçesinde molotofkokteyli bulundu
Adana'nın Seyhan ilçesinde ilkokul bahçesinde 7 adet molotofkokteyline rastlandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

385
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

190
'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

'Reis' sınıfı denizaltılarda önemli hafta

93
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

144
Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

Tamire gönderdiği aracının parçalarını teslim aldı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM