Uyuşturucu imalatçısının dairesine baskın

İzmir'in Bornova İlçesi'nde yangın çıkan eve giden narkotik timleri, uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı. Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan 'doktor' lakaplı B.K.'nin, metamfetamin maddesini çeşitli kimyasal maddelerle işledikten sonra uyuşturucu elde ettiği, bunları da dikkat çekmemek için kullandığı lüks sitelerdeki evlerde pazarladığı saptandı.

Olay yerine gelen narkotik polisleri, evde ağır kimyevi madde kokusu ve yoğun dumandan, dairenin 'Uyuşturucu Çoğaltım Merkezi' olarak kullanıldığını tespit etti.

EVDE METAMFETAMİN YAPIYORDU

Narkotik polisince daha önce yakalanıp haklarında işlem yapılan ve takip altında tutulan kişilerin, sitedeki dairelerinde yapılan aramada, ham ve kristalize halde 4 kilo 600 gram metamfetamin maddesi, etil alkol, hassas terazi, saf su, eldiven, plastik sıvıölçer, ısıölçer, eter, magnezyum sülfat, hava kompresörü, porselen huni, çeşitli beherler, cam sıvı ölçeği, aseton, kristalize cam, benzene, efedrin ve uyarıcı maddelerden olan metamfetamin yapımında kullanılan çok sayıda materyal ile kaleşnikof uzun namlulu piyade tüfeği, 3 adet 30'luk, bir 40'lık şarjör, 128 fişek ele geçirildi.

DAİRELERİN BİRİSİNİ İMALATHANE YAPTI

B.K.'nin polisin dikkatini çekmeyecek şekilde özellikle lüks semtlerde başkası adına daire kiraladığı saptandı. Ayrıca yangın evinde uyuşturucu madde satışı yaptığı kişilere dair liste de bulundu. Listede bulunan kullanıcı ve satıcıların tek tek kimliklerinin tespit çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayrıca B.K.'nin, para hareketleri de mercek altına alındı. Evde bulunan kaleşnikof tüfeğin ise uyuşturucu takası karşılığı alındığı öğrenildi. Adliyeye gönderilen B.K., O.K. ve G.Ç. tutuklandı.

B.K.'nin ürettiği uyuşturucu maddesinin, ilk kullanımdan itibaren bağımlılık yaptığı, devamında kullanıcılar üzerinde ölümcül etkileri olduğu, beynin hücresel değişimine neden olan en tehlikeli uyuşturucu türü olduğu ifade edildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ VATANDAŞLARA SESLENDİ

Operasyon sonrasında açıklama yapan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Güzel İzmir'in güzel insanları ve aileler merak etmesin gece gündüz demeden sokaklarda narko timlerimiz görevinin başında. Sokakları torbacılardan temizlemekte kararlıyız, yeni oluşturulan WhatsApp Uyuşturucu İhbar Hattı'mıza vatandaşlarımızdan (0552 155 35 35) gelecek olan ihbarları bekliyoruz" dedi.









