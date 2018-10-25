taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7051
Euro
6.51955
Altın
1232.42
Borsa
92356.32
Gram Altın
225.663

Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını

İstanbul'da bir adrese baskın düzenleyen Narkotik Şube ekipleri, zehir üreticilerine ait bir imalathaneyi çökertti.

DHA | 25.10.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu hap üreten şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri şüphelilerin uyuşturucu hapları ürettiği villanın adresini belirleyerek operasyon kararı aldı.

Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını

ADRESE BASKIN DÜZENLENDİ

Polis ekipleri şüphelilerin bir otoparktan hareket ettikleri anda baskın düzenleyerek 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler şüphelinin uyuşturcu hap imalathanesi olarak kullandığı villaya da baskın düzenledi. Villada yapılan aramalarda uyuşturucu hap kalıpları, uyuşturucu hap hammaddesi, hap yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve makina ele geçirildi.

Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen villa baskını

Narkotik polislerinin uyuşturucu hap imal eden 1 şüpheliyi gözaltına alması ve villaya yapılan baskın polis kameraları tarafından görüntülendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

Muharrem İnce: Seçimi adaylığımın açıklandığı gün kaybettik

97
Galatasaray'ın grubunda son durum

Galatasaray'ın grubunda son durum

69
Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

Fatih Terim'den fark yiyebilirdik itirafı

65
Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta 3 fabrikada yangın çıktı

82
MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

MHP’li Yalçın’dan CHP’li Altay'a ağır sözler

65
Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

Simge: Mustafa Sandal ile aramızda bir şey yok

28
CHP'liler Meclis'te olay çıkardı

CHP'liler Meclis'te olay çıkardı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM