Uyuşturucu kullanan eşinden dayak yiyen kadın yardım bekliyor

Daha önce şiddet gördü eşleri tarafından öldürülen kadınlar gibi olmak istemeyen Özlem D., yetkililerden yardım istedi. 23 yaşındaki Özlem D., kendisinin yanı sıra, babasının ve kardeşlerinin de şiddet gördüğünü belirtti.

"HAMİLEYKEN DÖVDÜ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Eşinin uyuşturucu kullandığını söyleyen Özlem D. hamile olduğu dönemde de şiddet gördüğünü belirtti.

Eşinin ölümle tehdit ettiği Özlem D, "2014 yılında ailemin rızası olmadan evlendik. 3 ay sonra şiddetler başladı. Alkol, uyuşturucu kullanıp eve gelmiyordu. 2 günde bir 3 günde bir eve geliyordu. Arkadaşları ile kavga edip gelip beni dövüyordu. Daha sonra hamile olduğumu öğrendim. Hamilelik zamanında da şiddet uyguluyordu. İşe girip çalışmıyordu. Kirayı düğünde takılan takılardan ödüyorduk. Artık dayanamayacak noktaya gelmiştim. Aldattığını eve kızları getirdiğini öğrendim. Sonra evleri basmaya başladı. Ailemi tehdit etmeye başladı. Babamı defalarca darp ettiler. Evimin orada baskı yaptı, tehdit etti, silah dayadı. İki saate yakın dövdü, en son kendimi kaybetme derecesine geldim. Sesleri duydu yan komşumuz çıktı" dedi.

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"AİLEMİ ÖLDÜRECEK"

3 yaşında oğlu ile babasını evinde sığınan Özlem D., "Polisi aradık, polisin geleceğini duyunca kaçtı. Aranması vardı. Benim 4 tane okula giden kardeşim var. 3 yaşında oğlum var. Onların psikolojileri bozuldu. Korkudan okula gidemiyorlar. Bizi bu hayattan kurtarmalarını istiyorum neyse cezası onu çeksin istiyorum çünkü öldürmekle tehdit ediyor. Hepinizi öldüreceğim diyor. Çocuğumun psikoloji bozuldu. Bazen camlara bakıyor. Anne camda birisi var, bizi öldürecek diyor. Faydasını bulamıyoruz" şeklinde konuştu.

GENÇ KADIN YARDIM BEKLİYOR

Eşinden darp edildiği için yetkililerde yardım bekleyen Özlem D.'nin darp edilmesi ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde Z. D.'nin eşi Özlem D.'ye tokat attığı kolundan tutarak zorla götürdüğü görülüyor.