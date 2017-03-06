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Uyuşturucu kullanan evsiz hastane bahçesinde öldü

İzmir'De uyuşturucu madde kullandığı için hastane bahçesinde fenalaşan 34 yaşındaki Ferdi Tunçer öldü.

06.03.2017 - 08:52
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hastane

Basın Sitesi Mahallesi'nde bulunan Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi bahçesindeki bekleme salonunda geceleri kalarak yaşamını sürdüren Ferdi Tunçer, hastane bahçesinde fenalaşıp yere düştü.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesiyle sağlık ekipleri Tunçer'i acil serviste tedaviye aldı.

ÖLÜM NEDENİ UYUŞTURUCU

Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen Tunçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evsiz, sokakta yaşayanlardan biri olduğu ve acil servis içindeki bekleme salonunda kaldığı belirtilen Ferdi Tunçer'in cesedi savcının incelemesi ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

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