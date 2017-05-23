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Uyuşturucu kullanan genç hayatını kaybetti

İzmir Konak'ta uyuşturucu kullanan 30 yaşındaki Emin Önder hayatını kaybetti.

23.05.2017 - 08:08
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Olay, İzmir Konak Meydanı Saat Kulesi yakınlarında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı iddia edilen Emin Önder'in fenalaşarak yere yığıldığını gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Emin Önder'i ambulansla İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Önder'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Soruşturma sürdürülüyor.

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