taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.649
USD
4,2587
EURO
5,0962
ALTIN
179,38
PETR
73,7700

Uyuşturucu kullanan taksici ortalığı birbirine kattı

Zeytinburnu sahil yolunda trafik kazasına neden olan taksi sürücüsünün uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

İHA | 04.05.2018 - 13:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde E.Ç yönetimindeki 34 THV 46 plakalı ticari taksi sürücüsü kullandığı maddenin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak asılı kaldı.

TEST YAPTILAR, KANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

E.Ç’nin tedavisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta gerçekleştirildi.

Daha sonra E.Ç, yapılan test sonucu uyuşturucu madde tespit edilmesi nedeniyle gözaltına alındı. Yaşanan olay nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluşurken, bariyerlerde asılı kalan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Uyuşturucu kullanan taksici ortalığı birbirine kattı

"KALP KRİZİ GEÇİRDİ, GÖZÜMLE GÖRDÜM"

Bu sırada kaza esnasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise “Giderken direksiyonun başında kriz geçirdi birden yukarıya çıktı ben gözümle gördüm“ diyerek kazayı anlattı.Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Taksici, UBERci zannettiği şoförü bıçakladı
İstanbul Fatih’te tartıştığı servis şoförünü UBERci zanneden taksici, şoförü bıçakladığı öğrenildi.
Tarihi mahalledeki yangının bilançosu ortaya çıktı
Ankara’nın tarihi Kale Mahallesi’nde çıkan ve 7 evin küle döndüğü yangının bilançosu sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gün yüzüne çıktı.
Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı
Sakarya'da yolcu otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Susurluk dönerci yengeleri konuşuyor
Susurluk'ta bulunan 7 döner salonunun 6'sını işleten kadın ustalar, 'dönerci yengeler' olarak tanınıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

236
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

390
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

747
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

70
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

39
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

341
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM