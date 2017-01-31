taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.331
USD
3,7984
EURO
4,0670
ALTIN
146,37
PETR
55,2200

Uyuşturucu kuryeliği yapan hakime ihraç

HSYK 2. Dairesince, uyuşturucu operasyonu sonrasında tutuklanan hakim Soğuksu'nun meslekten ihracına karar verildi.

31.01.2017 - 13:28
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyarbakır'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülenlere yönelik soruşturma kapsamında hakim Halil Soğuksu'nun zanlılarla telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucuyu Soğuksu ile batı illerine götürmeyi planladıklarının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

TUTUKLANDI

Soğuksu'nun kullandığı otomobilde uyuşturucu ele geçirildi. Hakim Soğuksu'nun çantasında da uyuşturucu bulundu. Soğuksu ve 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu kuryeliği yapan hakime ihraç

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

HSYK tarafından yürütülen süreçte de müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Soğuksu hakkında karar verildi. Hakim Soğuksu, HSYK 2. Dairesinin kararıyla meslekten ihraç edildi.

İhraç kararının, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca alındığı öğrenildi. Kanunun 69. maddesinin son fıkrası "Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir." hükmünü içeriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

Selçuk Dereli ile Bünyamin Gezer'in referandum tartışması

55
Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

Bekir Coşkun evet oyu verecek olan seçmeni aşağıladı

637
ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

ABD'de Adalet Bakanı görevden alındı

128
CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

CHP'li Sera Kadıgil gözaltına alındı

235
Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

Ankara'yı bombalayan FETÖ'cü pilotun Gülen görüşmesi

47
Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

Bülent Ersoy gece yarısı Kapalı Çarşı'yı açtırdı

101
Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

Anamur Belediye Başkanı'ndan Kırmızıgül'ün filmine veto

397
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM