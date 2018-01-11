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Uyuşturucu kuryesi adres tarifiyle yakalandı

Kocaeli Kandıra'da 7 kilo 800 gram eroinle yakalanan uyuşturucu kuryesinin üzerinden kullanacağı güzergahın tarifi de çıktı.

DHA | 11.01.2018 - 20:49..
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Van'dan Kandıra'ya gelerek, Ağva'ya giden yolcu otobüsüne binen U.B.'yi takibe aldı.

7 KİLO 800 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Polis teknik ve fiziki takibin ardından otobüsü durdurarak, arama yaptı. Yapılan aramada U.B.'nin valizinde bulunan 7 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu kuryesi adres tarifiyle yakalandı

KURYENİN ÜZERİNDEN YOL TARİFİ ÇIKTI

Daha tenha olan bir güzergahı takip ederek İstanbul'a gitmeye çalışan, iller arasında bir otobüsten inip diğerine binen U.B.'nin üzerinde yapılan aramada ise izleyeceği yol güzergahlarının bulunduğu not ele geçirildi.

TARİFTE YAZAN NOTLAR

Notta, Van'dan İstanbul'a kadar iller arasında yolcu otobüsleriyle devam etmesi, Kandıra'dan Şile yolunu kullanan yolcu otobüsleriyle İstanbul'a geçmesi, 'Kocaali' ilçesi ile 'Kocaeli' ili konusunda uyarıldığı, Kocaeli ve Gebze'ye girmemesinin istenmesi dikkat çekti. U.B.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu kuryesi adres tarifiyle yakalandı

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