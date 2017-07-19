Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

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Büyükada'da toplantı halinde basılan 6 örgüt üyesinin tutuklanması ABD'yi rahatsız etti.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yağmur sularının bastığı bir çiftlikte 300 tavuk telef oldu.

Yağmur suları 300 tavuğu telef etti

Antalya'nın Alanya ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelde kaçak çalışan yabancı uyruklu 4ü kadın 6 kişi yakalandı.

Bursa'daki bir barınakta yavrularını emziren köpeğin, annesi olmayan kediyi de emzirmesi görenleri duygulandırdı.

Anne köpek, yavru kediye süt anneliği yaptı

PKK'nın dağ kadrosundaki bir terörist, 16 yaşındaki genç kızı Şanlıurfa'dan ölümle tehdit ederek kaçırmıştı.

PKK'nın dağ kadrosundaki bir terörist, 16 yaşındaki genç kızı Şanlıurfa'dan ölümle tehdit ederek kaçırmıştı.

1 Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı Ebru Şallı'nın Bodrum'da lüks bir teknede el ele görüntülendiği yeni sevgilisinin evli bir iş adamı olduğu orta çıktı.

2 CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği Avukat Salim Şen ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu arasında FETÖ'cü gerginliği yaşandı.

3 FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre, örgütün parasal ve ekonomik kaynağı çökertildi.

4 Cumhurbaşkanı Erdoğan - Başbakan Yıldırım görüşmesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor.

5 Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi Terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 270 km menzilli Bora füzeleriyle daha da güçlendi.

6 Tunceli'de 'teröre hayır' yürüyüşü düzenlenecek CHP Tunceli Milletvekili Erol, kentte PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz için yaptığı konuşmayla alkış topladı.