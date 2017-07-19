Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçirildi.
MR'LA UYUŞTURUCU BULUNDU
Şüphelinin sürekli terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Filmde sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü.
180 KAPSÜL ÇIKARILDI, 1 KİLO 460 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Şüphelinin sindirim sisteminde de 180 kapsül çıktı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.