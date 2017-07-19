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Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

Narkotik ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü Fas Kazablanka'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiden şüphelendi.

19.07.2017 - 12:56
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Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçirildi.

MR'LA UYUŞTURUCU BULUNDU

Şüphelinin  sürekli terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Filmde sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü.

Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

180 KAPSÜL ÇIKARILDI, 1 KİLO 460 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Şüphelinin sindirim sisteminde de 180 kapsül çıktı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.

Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.

Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

Uyuşturucu kuryesi terleyince yakalandı

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