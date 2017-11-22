Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 12 kişi yakalandı

1 Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kayıplara karıştı.

2 Eşinden kalan emekli maaşıyla 2 bayrak direği diktirdi Manisa'da yaşayan 70 yaşındaki Nimeti Koca'nın, eşinden kalan maaşla yaşadığı yere bayrak direği diktirmesi tüm mahalleliyi duygulandırdı.

3 Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi açıldı Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) oluşturulan bölgenin en büyük kütüphanesi hizmete açıldı.

4 Altının gramı 164 liranın üzerini gördü Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.

5 ABD'de Game of Thrones davası İranlı bir kişi, aralarında ünlü dizinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümleri ve senaryolarını çalmakla suçlandı.

6 Brent petrolün varil fiyatı 63 dolar Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün üretimi kısma anlaşmasını uzatacağı beklentisi ile 63,07 dolara yükseldi.