Uyuşturucu operasyonunda 1'i öğretmen 11 kişi gözaltında

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satışı yapılan evlere baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda evlerin kapıları 'Koçbaşı' ile kırıldı.

ÖĞRETMEN OKULDAN UZAKLAŞTIRILDI

Arama yapan polisler evlerde toplam 29 kilo esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu satışı şüphesiyle gözaltına alınan 32 yaşındaki Yılmaz Y.'nin özel bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı. Yılmaz Y. olayın duyulmasının ardından okuldan uzaklaştırıldı.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından sağlık kontorülden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.





















