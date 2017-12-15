Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Hollanda'nın en yoğun havalimanı Schiphol'de bıçaklı saldırgan panik yaratırken, polisler saldırganı vurarak etkisiz hale getirdi ve gözaltına aldı.

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YPG ABD'nin kendilerini terk etmesinden korkuyor

ABD'nin Orta Doğu'da oynadığı ikili oyunlar, bölgedeki 'en büyük' müttefiği olan YPG'yi de endişeye sürükledi. Fransız haber ajansı AFP'ye göre teröristler, ABD tarafından terk edilmekten korkuyor.