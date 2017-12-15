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Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Ordu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 29 kişinin 20'si tutuklandı.

AA | 15.12.2017 - 23:16..
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da gözaltına alınan 29 zanlı, mahkemeye sevk edildi.

Fatsa Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı; 8'si adli kontrolle, 1'i ise şartsız serbest bırakıldı.

177 GRAM KANNABİNOİD

Polis ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmış; 28 uyuşturucu hap, 3,5 kilogram esrar, 177 gram "kannabinoid", bir tabanca ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Öte yandan, 20 kişinin tutuklanması ile kentte bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısı ise 123'e yükseldi.

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