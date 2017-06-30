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Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Kayseri'de polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişiye eroin satışı yaptığı belirlenen ana-oğul gözaltına alındı.

30.06.2017 - 00:52
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Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü polislerinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda  M.Ç., A.F.Ş., H.K. ile Fatma İ. ve oğlu Hakan İ. yakalandı.

5 PARÇA EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 5 parça halinde 2.85 gram eroin ele geçirildi. Zanlılarından M.Ç., A.F.Ş ve H.K uyuşturucu madde kullanmaktan çıkarıldıklar mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Bu arada adı geçen 3 kişiye uyuşturucu madde sağladıkları belirlenen Fatma İ.(47) ile oğlu Hakan İ.(21) gözaltına alındı. Ele geçirilen eroin ve satışta kullanılan alüminyum folyo ve çeşitli aparatlara ele konuldu.

Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda anne ile oğlu gözaltına alındı

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