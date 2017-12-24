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Uyuşturucu operasyonunda saklanan malı Alfi buldu

Emniyetin dedektör köpeği Alfi, Kahramanmaraş'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, odunların arasına saklanmış uyuşturucu buldu.

DHA | 24.12.2017 - 23:26..
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı Yaşar D.'yi takibe aldı. Takip sonucunda D.'nin adreslerini de tespit eden polis, akşam saatlerinde Akçakoyunlu Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu operasyonunda saklanan malı Alfi buldu

Operasyona narkotik dedektör köpek 'Alfi' de katıldı. İlk operasyonu olan Alfi, polislerle birlikte yaptığı aramada merdiven altındaki odunlara yoğunlaştı. 'Alf'i, bir süre sonra odunların arasında saklanmış 920 gram esrarı buldu.

Uyuşturucu operasyonunda saklanan malı Alfi buldu

Yaşar D. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlk operasyonundan başarıyla ayrılan 'Alfi' ise emniyette yakaladığı uyuşturucunun önünde poz verdi.

Uyuşturucu operasyonunda saklanan malı Alfi buldu


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