Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 gün önce gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Devrek Adliyesine sevk edilen 28 zanlıdan 13'ü tutuklandı, diğerleri ise savcılıkça serbest bırakıldı.

4 TABANCA 5 AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 24 Ocak'ta, Zonguldak'ın Çaycuma, Gökçebey, Devrek ve Kozlu ilçeleri ile İstanbul'da 38 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmış, ifadeler doğrultusunda 4 zanlı daha yakalanmıştı. Aralarında muhtar ve belde belediye meclis üyesinin de bulunduğu öğrenilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 4 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, bıçak, flaş bellek, cep telefonları, SIM kartlar, uyuşturucu ve 20 bin lira ele geçirilmişti.

Aynı soruşturma kapsamında daha önce infaz ve koruma memuru olan 4 şüphelinin tutuklandığı, aramalarda 4 bin 565 uyuşturucu hap ve 2 tabanca ele geçirildiği bildirilmişti.