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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin 3 ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 kişiden 7'si tutuklandı.

İHA | 20.03.2018 - 23:13..
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Kocaeli'nin Gebze, Başiskele ve Gölcük ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınanlardan 7 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı


10 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Gebze, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kişi gözaltına alınmış, çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirilmişti.

Karakoldaki işlemlerinin ardından şahsılar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 7’sinin tutuklanmasına karar verilirken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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