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Uyuşturucu sanığı 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldı

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

DHA | 30.01.2018 - 11:05..
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İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ünün tutuklanmasına, 15'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Uyuşturucu sanığı 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldı

UYUŞTURUCUYA HAYIR KAMPANYASI'NA KATILAN UYUŞTURUCU SANIĞI

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan gazino işletmecisi İsmail Tulumoğlu'nun kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya hesabı Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.

Uyuşturucu sanığı 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldı

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