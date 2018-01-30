Uyuşturucu sanığı 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldı

İstanbul ve Zonguldak'ta yapılan uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ünün tutuklanmasına, 15'inin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

UYUŞTURUCUYA HAYIR KAMPANYASI'NA KATILAN UYUŞTURUCU SANIĞI

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan gazino işletmecisi İsmail Tulumoğlu'nun kentte düzenlenen 'Uyuşturucuya hayır' kampanyasına katıldığı ve 'Uyuşturucuya hayır' yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafını da sosyal medya hesabı Facebook'tan yayınladığı ortaya çıktı.