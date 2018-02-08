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Uyuşturucu satıcıları site otoparkında yakalandı

Gaziosmanpaşa'da bir sitenin otoparkında uyuşturucu ticareti yapanlara polis baskın düzenledi. Neye uğradıklarını şaşıran zehir tacirleri emniyete götürüldü.

İHA | 08.02.2018 - 16:19..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube ekipleri, ilçede uzun süredir uyuşturucu ticareti yapan İ.H.D. (34), M.Z. (27) ve H.T. (30) adlı 3 şüpheliyi tespit etti.

POLİS PUSUDA BEKLEDİ

Yapılan tespitlerin ardından zanlıların bir sitede ikamet ettiğini belirleyen polis, dün akşam saatlerinde sitenin kapalı otoparkına pusu kurarak zehir tacirlerinin gelmesini bekledi.

ÜZERLERİNDE 6 BİN LİRA PARA ÇIKTI

İ.H.D., M.Z. ve H.T. adlı üç şüpheli, otoparka girip araçlarını park ettikten sonra çıkarken polis baskınına uğradı. Baskında yere yatırılarak etkisiz hale getirilen zanlılar kelepçelenerek gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına site otoparkında baskın VİDEO

Uyuşturucu satıcıları site otoparkında yakalandı

Operasyonda ele geçirilen çok miktardaki uyuşturucu madde, 1 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait toplam 153 mermi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 800 lira paraya el konuldu.

FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Gözaltına alınan M.Z.’nin ‘uyuşturucu ticaretinden ve kullanmaktan’ 3, ‘hırsızlık’ suçundan 3, ‘cezaevi hükümlüsünün firarına yardım ve yataklık’tan 1 olmak üzere 7 suç kaydının bulunduğu, ayrıca ‘adam yaralama’ suçundan firari olarak arandığı öğrenildi.

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan H.T.’nin ise ‘yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve meskene ‘silahla ateş etme’ gibi 8 ayrı olaydan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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