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Uyuşturucu satıcısı anne ve üvey kızına hapis cezası

Kayseri'de 47 yaşındaki Nurnaz Aydın ve kızı 25 yaşındaki Hacer Satılmış'a uyuşturucu satıcılığından 8’er yıl 4’er ay hapis cezası verildi.

13.06.2017 - 10:20
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ANNE

Geçen 24 Ocak’ta merkez Melikgazi İlçesi'ne bağlı Alpaslan Mahallesi, Mustafa Şimşek Caddesi'nde üvey kız ,Hacer Satılmış ile birlikte içicilere evlerinde 100 TL karşılığında uyuşturucu satan ve kullandıran Nurnaz Aydın yakalandı.

İÇ ÇAMAŞIRLARINDAN METAMFETAMİN ÇIKTI

Polis uyarılarına rağmen kapıyı açmayan anne ve kızın oturduğu apartman dairesine zorla girerek, iç çamaşırlarına gizlenen 3.50 gram metamfetamini ele geçirdi.

100 TL KARŞILIĞINDA EVDE UYUŞTURUCU PARTİSİ

Ayrıca, kişi başı 100 TL karşılığında evde uyuşturucu kullanan 3 kişi polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu kullanıcılarına ceza yazılarak serbest bırakılırken, anne ve üvey kızı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte tutuklandı.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kayseri 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu anne Nurnaz ve üvey kızı Hacer hazır bulundu. Ana-kız suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Dava da dinlenen 3 tanık, uyuşturucuyu Nurnaz'un evde 100'er TL karşılığında evinde kullandırdığını söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda uyuşturucu satıcısı anne ve kızına 8’er yıl, 4’er ay hapis cezası verdi.

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